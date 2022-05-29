ФОТО И ВИДЕО ⟩ Новые подробности: владелец брошенной в кювете Ferrari за четверть миллиона евро найден

Свидетель происшествия рассказал фотографу Elu24, что после поворота Ferrari съехала в кювет, а затем столкнулась с деревом. По словам очевидцев, в машине находились мужчина, женщина и ребенок, которые скрылись с места происшествия.

Как сообщается на сайте Департамента шоссейных дорог, речь идет о только что зарегистрированной машине Ferrari Roma, которая была внесена в регистр 17 мая.

Это дорогая машина. На сайте Auto24 аналогичные спортивные автомобили продаются примерно за 250 000 евро.

Чтобы купить «Феррари», нужны фантастические деньги Фото: Kuvatõmmis/ Auto24

Пользователь TikTok @akypatni опубликовал видео, на котором Ferrari найденная в субботу вечером в лесу Какумяэ, уже успела попасть в поле зрения полиции. В видео говорится, что за три дня до проишествия, Ferrari была остановлена патрулем полицией.

Портал Limon.ee обратился в пресс-службу Департамента полиции и погранохраны, чтобы прояснить детали случившегося. «27 мая полиция остановила транспортное средство из-за того, что водитель превысил разрешенную максимальную скорость в населенном пункте. Водителю был составлен протокол о правонарушении», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.