В субботу вечером в социальных сетях стали распространять информацию об оставленной в лесу Какумяэ Ferrari, которая съехала в кювет. Elu24 выяснил, как дорогостоящий автомобиль могли оставить посреди деревьев.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Новые подробности: владелец брошенной в кювете Ferrari за четверть миллиона евро найден
Свидетель происшествия рассказал фотографу Elu24, что после поворота Ferrari съехала в кювет, а затем столкнулась с деревом. По словам очевидцев, в машине находились мужчина, женщина и ребенок, которые скрылись с места происшествия.
Как сообщается на сайте Департамента шоссейных дорог, речь идет о только что зарегистрированной машине Ferrari Roma, которая была внесена в регистр 17 мая.
Это дорогая машина. На сайте Auto24 аналогичные спортивные автомобили продаются примерно за 250 000 евро.
Пользователь TikTok @akypatni опубликовал видео, на котором Ferrari найденная в субботу вечером в лесу Какумяэ, уже успела попасть в поле зрения полиции. В видео говорится, что за три дня до проишествия, Ferrari была остановлена патрулем полицией.
Портал Limon.ee обратился в пресс-службу Департамента полиции и погранохраны, чтобы прояснить детали случившегося. «27 мая полиция остановила транспортное средство из-за того, что водитель превысил разрешенную максимальную скорость в населенном пункте. Водителю был составлен протокол о правонарушении», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.
«Владелец транспортного средства сегодня обратился в полицию по поводу выезда с дороги, и, по его словам, он съехал с дороги из-за того, что на дорогу внезапно выбежала кошка. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются», - добавила Анника Максимов.