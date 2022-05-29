«Старая забытая болезнь из Африки»: Ванга пророчила масштабную вспышку обезьяньей оспы

«Старая забытая болезнь, которая придет из Африки», — приводит Косторной слова болгарской ясновидящей.

Сергей рассказывал об этом предсказании Ванги еще несколько лет назад, но тогда эксперты сошлись во мнении, что речь идет о коронавирусной инфекции. Однако когда произошла вспышка обезьяньей оспы, журналист вспомнил подробности того диалога со знаменитой провидицей, пишет Starhit.

«Мы разговаривали с ней о болезнях. Я тогда спрашивал у нее: «Что это? Чума?» Перебрали много болезней, чума, оспа и она говорит: «А, оспа, обезьяна бегает по дереву, хохочет, а там вам сюрприз», — добавил Косторной.