Обезьянья оспа стремительно захватывает регион за регионом. Западные страны одна за другой сообщают о вспышках этого вируса, типичного для африканских стран. А ведь эту эпидемию еще в 1995 году предсказала болгарская ясновидящая Ванга, о чем в эфире нового выпуска шоу «На самом деле» рассказал Сергей Косторной, называющий себя кумом известной провидицы.
«Старая забытая болезнь из Африки»: Ванга пророчила масштабную вспышку обезьяньей оспы
«Старая забытая болезнь, которая придет из Африки», — приводит Косторной слова болгарской ясновидящей.
Сергей рассказывал об этом предсказании Ванги еще несколько лет назад, но тогда эксперты сошлись во мнении, что речь идет о коронавирусной инфекции. Однако когда произошла вспышка обезьяньей оспы, журналист вспомнил подробности того диалога со знаменитой провидицей, пишет Starhit.
«Мы разговаривали с ней о болезнях. Я тогда спрашивал у нее: «Что это? Чума?» Перебрали много болезней, чума, оспа и она говорит: «А, оспа, обезьяна бегает по дереву, хохочет, а там вам сюрприз», — добавил Косторной.
Он также припомнил, будто Ванга говорила о том, что болезнь будет послана человечеству в наказание. Ясновидящая отмечала — в период «пяти двоек», который, по мнению Косторного настал в 2022 году, произойдет падение высокого здания, крушение чуда света и потоп в США.