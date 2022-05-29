НАРОД ВОЗМУЩЕН ⟩ Легендарные Дни ностальгии в Хаапсалу не состоятся из-за войны в Украине

В пятницу, 27 мая стало известно, что городская управа запретила легендарные Дни ностальгии в Хаапсалу. В субботу мэр Урмас Суклес пояснил, почему мероприятие было запрещено со стороны города.

Мэр Хаапсалу Урмас Суклес. Фото: Elmo Riig / Sakala

«Я читаю комментарии о том, что проведение Дней ностальгии отменено, и мне грустно, потому что многие пользователи соцсетей обвиняют городскую управу Хаапсалу и хотят, чтобы Дни ностальгии состоялись», — начинает он свой пост, осознавая огорчение многих жителей города.

«У меня было хорошее детство, и во время чужой власти было сделано много хорошего, но Эстония была оккупированной страной. Дни ностальгии в Хаапсалу были прекрасными, хотя в политическом плане они были на грани. 24 февраля Россия начала войну в Украине. Теперь проводить подобное мероприятие в Хаапсалу, которое косвенно поддерживает идеологию советских оккупантов моей молодости, чьи потомки разрушают города Украины, убивают мирных жителей — Спасибо, НЕТ!!!!!» — объясняет свою позицию Суклес.

Однако кажется, что этих объяснений недостаточно для поклонников «ностальгии». Остается вопрос, почему мероприятие запретили только после начала войны с Украиной, ведь Крым был уже оккупирован в 2014 году.

«Урмас Суклес, подожжешь ли ты сейчас свой УАЗ перед городской управой», — спрашивают в комментариях Суклеса. Кто не видел, как Суклес летом разъезжает по Хаапсалу на машине российского производства с наклеенными рекламными плакатами городских мероприятий.

Далее идут комментарии с похожим настроем, что если такое мероприятие будет запрещено, то все остальное русскоязычное в городе, включая памятники и автомобили, должно исчезнуть. По мнению поклонников «Дней ностальгии» это их детство, где помимо плохого было и много хорошего, и запрещать вспоминать радости детства — безобразный поступок. «Если мы начинаем запрещать что-то пророссийское, то начинать надо с советских памятников!» — соглашаются многие.

«Возникла такая мысль, если я сейчас посреди дня снесу возле универмага стоящий памятник, прославляющий советскую власть, то получу ли я звание почетного гражданина города Хаапсалу или уголовное наказание», — люди сбиты с толку решением городской управы.

Однако есть и те, кто считает решение городских властей — правильным, так как оно снижает возможность использовать это мероприятия для поддержки действий России и позволит беженцам из Украины чувствовать здесь себя спокойно.