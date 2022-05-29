В Тайване более 300 человек сменили имя на «Лосось»: все из-за двухдневной акции с бесплатными суши

Как пишет The Guardian, поводом для этого стали жалобы тайваньцев, которые в прошлом году поменяли имя на «Лосось» из-за акции с бесплатными суши и теперь не могут вернуть прежние имена, сообщает «Правда жизни».

В марте 2021 года в Тайване сотни человек изменили свои имена из-за двухдневной акции сети ресторанов Sushiro, в рамках которой людям с иероглифом «Лосось» (鮭魚) в имени разрешили бесплатно заказать суши для себя и пятерых друзей. Кроме того, тем, у кого имя произносится как «Лосось», но пишется другими иероглифами, дарили скидку 50%.

В итоге имя сменил 331 житель. Причем некоторые особенно изобретательно подошли к вопросу и назвали себя «Мечтой лосося», «Танцующим лососем» и «Миской с лососем и рисом».

Как сообщает Taipei Times, один человек поменял свое имя на «Чен любит Тайвань, морские ушки, тунца, лосося, снежного краба, морского ежа, гребешка, лобстера и говядину, Mayfull, Palais de Chine, Regent, Hilton, Caesar Park, Hotel Royal».

После окончания акции многие вернули свои старые имена, однако сделать это удалось не всем.

В настоящее время закон позволяет тайваньцам менять имя не чаще трех раз. Так мужчина с фамилией Сю при попытке вернуть свое прежнее имя узнал, что уже менял его дважды — этим правом воспользовались его родители, когда он был ребенком.

В тайваньских социальных сетях некоторые жители подвергли критике тех, кто поменял имя, отметив, что «взрослые должны быть более ответственными».

«Как мы можем вносить поправки в закон ради тех, кто готов продать свое имя ради выгоды?"— приводит The Guardian комментарий одного из интернет-пользователей.