В Индии проституцию признали профессией

«Уголовное право должно применяться одинаково во всех случаях на основе возраста и согласия. В решении суда говорится, что если секс-работник является совершеннолетним и участвует в этой деятельности добровольно, полиция должна воздерживаться от вмешательства или принятия уголовных мер», — говорится в заявлении суда.

Это значит, что секс-работники больше не будут подвергаться арестам и преследованиям в результате рейдов полиции.

Управление бизнесом по предоставлению секс-услуг остается незаконным.

Согласно заявлению суда, пресса должна проявлять «максимальную осторожность, чтобы не раскрывать личности секс-работников во время ареста, рейдов и спасательных операций, будь то в качестве жертв или обвиняемых, и не публиковать или транслировать по телевидению любые фотографии, которые могли бы привести к раскрытию таких личностей».

Полиции также дали указание не дискриминировать секс-работников, если те сообщили об изнасиловании или другом преступлении сексуального характера.

Суд также постановил, что если у секс-работницы есть ребенок, то его не должны разлучать с матерью только на том основании, что она работает в сфере секс-услуг, сообщает «Правда жизни».