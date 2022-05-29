Солдат из охраны королевы Елизаветы II арестовали за торговлю наркотиками

Солдат британских полков, занимающихся охраной Елизаветы II, задержали во время антинаркотических рейдов в Хэмпшире, Беркшире, Северном Уэльсе и Северной Ирландии. Задержанных обвиняют в торговле наркотиками и отмывании денег.

В Минобороны Великобритании заявили, что ни один из задержанных не будет участвовать в запланированных мероприятиях, пишут «Правила жизни».

«Армия не приемлет никакого незаконного или мошеннического поведения. Поскольку в настоящее время произошедшее является предметом независимого расследования Королевской военной полиции, дальнейшие комментарии неуместны», — сообщили в министерстве.

Королевская гвардия Великобритании. Фото: Shutterstock

Таблоид The Sun сообщает со ссылкой на источник в казармах, что рейд начался внезапно. По его словам, сотрудники правоохранительных органов ворвались в помещение без предупреждения.

«Нам сказали, что операцию готовили несколько месяцев. И это происходило не только в казармах. Они обыскали дома солдат за пределами базы. Все это стало большим потрясением», — рассказал источник.