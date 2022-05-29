24 мая шестерых солдат Ирландской и Колдстримской гвардий арестовали незадолго до торжественного парада в честь Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Independent.
Солдат из охраны королевы Елизаветы II арестовали за торговлю наркотиками
Солдат британских полков, занимающихся охраной Елизаветы II, задержали во время антинаркотических рейдов в Хэмпшире, Беркшире, Северном Уэльсе и Северной Ирландии. Задержанных обвиняют в торговле наркотиками и отмывании денег.
В Минобороны Великобритании заявили, что ни один из задержанных не будет участвовать в запланированных мероприятиях, пишут «Правила жизни».
«Армия не приемлет никакого незаконного или мошеннического поведения. Поскольку в настоящее время произошедшее является предметом независимого расследования Королевской военной полиции, дальнейшие комментарии неуместны», — сообщили в министерстве.
Таблоид The Sun сообщает со ссылкой на источник в казармах, что рейд начался внезапно. По его словам, сотрудники правоохранительных органов ворвались в помещение без предупреждения.
«Нам сказали, что операцию готовили несколько месяцев. И это происходило не только в казармах. Они обыскали дома солдат за пределами базы. Все это стало большим потрясением», — рассказал источник.
По данным газеты, солдат арестовали по подозрению в торговле кокаином и отмывании средств, при этом пятеро из семи подозреваемых были освобождены под залог.