«Мы не туристами, жителями, можно сказать»: главный тренер сборной России по футболу гуляет по Ратушной площади

Погода в эстонской столице им явно благоволит – сегодня солнечно и уже сухо. В прекрасном, слегка ностальгическом настроении, пара прогуливалась по центру Таллинна. Даже несмотря на солнечные очки, Валерия всё равно узнавали на улицах и просили сделать фотографию.