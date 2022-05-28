Главный тренер сборной России по футболу, уроженец города Нарвы – Валерий Карпин, со своей прекрасной супругой Дарьей были замечены на Ратушной площади.
«Мы не туристами, жителями, можно сказать»: главный тренер сборной России по футболу гуляет по Ратушной площади
«Мы не туристами, жителями, можно сказать»: главный тренер сборной России по футболу гуляет по Ратушной площади
Погода в эстонской столице им явно благоволит – сегодня солнечно и уже сухо. В прекрасном, слегка ностальгическом настроении, пара прогуливалась по центру Таллинна. Даже несмотря на солнечные очки, Валерия всё равно узнавали на улицах и просили сделать фотографию.
«Жаркое эстонское лето», – подписала фотографию Дарья Карпина, явно с небольшим сарказмом, ведь на снимке они одеты точно не по летнему. Собственно, к легким нарядам погода, действительно, не располагает.