Ксения Бородина разоткровенничалась у себя в сториз в Инстаграме.
Отдых на вилле и покупка квартиры в Дубае: Бородина рассказал о своих тратах
Телеведущая абсолютно не скрывает своих трат и активно делится с подписчиками своими приобретениями. На этот раз Ксения рассказала о своём вкладе в зарубежную недвижимость: она купила квартиру в Дубае.
Видеоэкскурсию по апартаментам нам ждать не приходится, так как жилой комплекс, в котором телеведущая владеет квадратными метрами, еще только строится.
«Я купила на стадии котлована, поэтому не скоро», — добавила Бородина.
Также в блоге разговор зашел о предстоящем отпуске. Звезда поделилась, что уже сняла для себя и детей виллу в Турции, однако посетовала, что туда все "рванули", поэтому цены значительно поднялись.
Стоимость аренды скромной виллы очень не скромная, по словам ведущей – 37 000 евро.
Также ранее она сообщала в Инстаграм, что скоро полетит в Турцию, чтобы присмотреть квартиру и там.
«Поеду в начале июня смотреть объекты», - говорила телеведущая.