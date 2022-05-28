Отдых на вилле и покупка квартиры в Дубае: Бородина рассказал о своих тратах

Телеведущая абсолютно не скрывает своих трат и активно делится с подписчиками своими приобретениями. На этот раз Ксения рассказала о своём вкладе в зарубежную недвижимость: она купила квартиру в Дубае.

Бородина подписывает документы на приобретение квартиры в Дубае. Фото: скриншот из инстаграм

Видеоэкскурсию по апартаментам нам ждать не приходится, так как жилой комплекс, в котором телеведущая владеет квадратными метрами, еще только строится.

«Я купила на стадии котлована, поэтому не скоро», — добавила Бородина.

Также в блоге разговор зашел о предстоящем отпуске. Звезда поделилась, что уже сняла для себя и детей виллу в Турции, однако посетовала, что туда все "рванули", поэтому цены значительно поднялись.

Ксения Бородина забронировала виллу Фото: скриншот из инстаграм

Стоимость аренды скромной виллы очень не скромная, по словам ведущей – 37 000 евро.

Стоимость арендной виллы Ксении Бородиной Фото: скриншот из инстаграм

Также ранее она сообщала в Инстаграм, что скоро полетит в Турцию, чтобы присмотреть квартиру и там.