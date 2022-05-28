"Люди часто смеются надо мной": Билли Айлиш рассказала, как живет с синдромом Туретта

Главной темой разговора стала жизнь с синдромом Туретта — это нервное расстройство диагностировали Билли, когда ей было 11 лет. О своем диагнозе Билли рассказала в 2018 году, на пике популярности, когда поклонники обратили внимание на некоторые необычные моменты ее поведения на сцене, и певице пришлось объяснять, что с ней происходит. Во время беседы с Леттерманом у Билли как раз случился тик — это один из симптомов врожденного генетического расстройства: у страдающих синдромом Туретта в течение дня могут многократно возникать двигательные и звуковые тики.

Чаще всего реакция людей — смех, потому что им кажется, что я просто дурачусь. Меня это невероятно обижает,

— призналась певица.

По ее словам, тики далеко не всегда заметны, но "очень изматывают" — к примеру, во время разговора у нее может сводить челюсть или мышцы руки, однако собеседник на это не обратит внимания.

Если будете снимать меня долгое время, вы увидите много тиков,

— сказала звезда журналисту. Билли говорит, что совсем не против обсуждать свою проблему публично, поскольку "это интересная тема", к тому же, синдром Туретта — гораздо более распространенное расстройство, чем может показаться:

Забавно, что этим страдают многие люди, о которых вы даже не подумали бы такого,