Искусствовед составила рейтинг туалетов главных московских и питерских музеев

Результаты исследования ее огорчили: самые известные и посещаемые музеи — обладатели худших туалетов. Помимо внешнего вида и запаха Коробейникова оценивала также качество туалетной бумаги и других принадлежностей, просторность, наличие крючка для сумки или одежды, шумоизоляцию, чистоту и дизайн. Свои выводы она подкрепила фотографиями.