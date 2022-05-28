Ведущая телеграм-канала «ку-ку» Ксения Коробейникова обошла туалеты10 главных музеев Москвы и Петербурга: Эрмитажа, Музея архитектуры, ГЭС-2, Третьяковки, Русского музея, Еврейского музея, Мультимедиа Арт Музея, Пушкинского, «Гаража» и Исторического музея, сообщает Moskvichmag.
Искусствовед составила рейтинг туалетов главных московских и питерских музеев
Искусствовед составила рейтинг туалетов главных московских и питерских музеев
Результаты исследования ее огорчили: самые известные и посещаемые музеи — обладатели худших туалетов. Помимо внешнего вида и запаха Коробейникова оценивала также качество туалетной бумаги и других принадлежностей, просторность, наличие крючка для сумки или одежды, шумоизоляцию, чистоту и дизайн. Свои выводы она подкрепила фотографиями.
«Обскакал всех Эрмитаж — в самом дешевом плацкартном вагоне РЖД туалет приличнее. Чуть приятнее дела обстоят в Третьяковке, Историческом и Пушкинском. Но удобства, чистота и дизайн оставляют желать лучшего», — пишет искусствовед.
Судя по фотографиям, плохо дела обстоят еще и в Русском музее.
Самыми лучшими оказались туалеты в частном Еврейском музее: там есть электронный унитаз, мыло Zielinski & Rozen и гендерное биде. Среди госинституций самый лучший туалет в Музее архитектуры — там даже сберегли историческую печь.
«Было бы желание… А пока директора живут в своем мире с личными туалетами и забывают, что дьявол кроется в деталях. И музей — это не только выставки, коллекции и люди. И надо бы их уважать», — заключила Коробейникова.
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