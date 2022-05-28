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Рецидив рака: в США пытаются спасти Лайму Вайкуле

Limon.ee
Рецидив рака: в США пытаются спасти Лайму Вайкуле
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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Vyacheslav Prokofyev

Лайма Вайкуле находится в клинике в Соединенных Штатах. Врачи пытаются остановить рецидивирующую онкологию, сообщает "Рамблер"

30 лет назад певица уже оперировалась в США – ей удаляли злокачественную опухоль груди. В 1991 году медики давали Вайкуле всего 20 % на положительный исход лечения. Однако звезда смогла справиться со страшной болезнью, и даже довольно скоро вернулась на сцену.

Сейчас же онкология вновь заявила о себе. По данным Телеграм-каналов, состояние Лаймы Вайкуле оставляет желать лучшего. Она проходит курсы химиотерапии.

Сама Вайкуле не стала раскрывать подробности состояния своего здоровья. Она подчеркнула, что «ничего не хочет об этом говорить» и что в настоящее время «неприлично говорить о своих проблемах». 

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