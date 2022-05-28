Рецидив рака: в США пытаются спасти Лайму Вайкуле

30 лет назад певица уже оперировалась в США – ей удаляли злокачественную опухоль груди. В 1991 году медики давали Вайкуле всего 20 % на положительный исход лечения. Однако звезда смогла справиться со страшной болезнью, и даже довольно скоро вернулась на сцену.

Сейчас же онкология вновь заявила о себе. По данным Телеграм-каналов, состояние Лаймы Вайкуле оставляет желать лучшего. Она проходит курсы химиотерапии.