«Мама на серьезном лечении»: дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о ее состоянии

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» три года борется с серьезной болезнью. У Анастасии диагностировали онкологию. Родные долгое время скрывали диагноз, но сейчас уже известно, что у актрисы глиобластома — опухоль мозга в агрессивной форме.

Анна до болезни матери жила в Америке, а три года назад вернулась в Россию, чтобы быть с ней рядом. Семья старается не делать заявлений об актрисе, но дочь исполнительницы роли няни Вики время от времени делает исключения.

Сейчас Анна честно ответила на вопрос, как себя чувствует ее мама. «Потихонечку, она на серьезном лечении», — призналась Заворотнюк.

Звездная наследница отметила, что в ее жизни сериал «Моя прекрасная няня» сыграл особую роль. «Это мое детство. До сих пор считаю его одним из самых лучших российских сериалов, такой добрый, лёгкий и смешной», — пояснила Анна.