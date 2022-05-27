Сальмонелла в шоколаде: всего было отозвано более 3000 тонн продукции Kinder

Предприятие указывает, что бактериологическое загрязнение попало из фильтра, размещенного в емкости, предназначенной для переработки масла, на заводе в Бельгии. Это загрязнение могли вызвать люди или сырье, сообщает AFP.

В произведенных на этом заводе шоколадных продуктах были обнаружены бактерии сальмонеллы, из-за которых в девяти странах Европы было констатировано около 150 случаев заболевания сальмонеллезом.