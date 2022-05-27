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Сальмонелла в шоколаде: всего было отозвано более 3000 тонн продукции Kinder

Limon.ee
Сальмонелла в шоколаде: всего было отозвано более 3000 тонн продукции Kinder
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Фото: SIPA/Scanpix

Итальянский производитель шоколада Ferrero в связи с опасениями по поводу сальмонеллы изъял из продажи более 3000 тонн продуктов Kinder, что привело к потере более десяти миллионов евро, сообщило газете Le Parisien французское подразделение предприятия.

Предприятие указывает, что бактериологическое загрязнение попало из фильтра, размещенного в емкости, предназначенной для переработки масла, на заводе в Бельгии. Это загрязнение могли вызвать люди или сырье, сообщает AFP.

В произведенных на этом заводе шоколадных продуктах были обнаружены бактерии сальмонеллы, из-за которых в девяти странах Европы было констатировано около 150 случаев заболевания сальмонеллезом.

В Ferrero указали, что для предприятия это стало самым масштабным отзывом продуктов за последние 20 лет.

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