Впечатлительным не читать: Шведский производитель выпустил хлопья в форме матки, но это еще не все

Хлопья в форме матки были созданы, чтобы стимулировать разговоры о месячных и женском здоровье за завтраком, и разрушить табу, связанные с менструацией.

Period Crunch окрашен натуральным малиновым порошком, который придает хлопьям фруктовый вкус, а молоко окрашивает в характерный красный цвет.

Каждую упаковку сухого завтрака компания Intimina снабдила схемой женской репродуктивной системы.

Идея создания подобного продукта пришла после того, как опрос 2190 взрослых для бренда женского интимного здоровья показал, что 48% людей слишком смущены, чтобы открыто говорить о менструации, а 82% не могут определить, где находится матка.

Гинеколог доктор Шри Датта сказала: «Очень тревожно слышать, что так много людей по-прежнему чувствуют себя неловко, обсуждая менструации, хотя они являются просто еще одной частью нашего здоровья».