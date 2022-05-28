Странная реакция: Ивлееву в платке и без макияжа подняли на смех в сети с фразой «а семки есть»

На размещенных фотографиях девушка позировала на фоне религиозных построек, покрыв голову косынкой с цветочным узором. При этом образ звезда дополнила объемным красным свитшотом, широкими брюками камуфляжной расцветки и кроссовками. Также на снимках заметно, что ведущая не стала делать макияж. Свои публикации она сопроводила фразами «рассвет не за горами» и «фотки для мамы».