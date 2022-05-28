Шакиру подозревают в совершении шести преступлений. Если вина будет доказана, то артистку могут приговорить к тюремному заключению, пишет Popcornnews.
Грозит тюрьма: Шакиру поймали на налоговых махинациях
Грозит тюрьма: Шакиру поймали на налоговых махинациях
Певице Шакире грозит судебное разбирательство. 45-летнюю исполнительницу хотят привлечь к ответственности за неуплату 14,5 миллионов евро налогов в испанскую казну. Решение вынес Барселонский суд.
Судебный орган нашел необходимые основания, чтобы начать слушание. Вменяют колумбийской певице сразу шесть эпизодов. С 2012 по 2014 годы она являлась налоговым резидентом Испании и, вероятно, могла скрыть часть доходов. По версии следствия, она выводила средства в офшоры.
Стоит отметить, что нечистая история с налогами Шакиры тянется не первый год. Новое решение — это ответ на попытку юристов обладательницы «Грэмми» обжаловать судебное заключение о наличии налоговых преступлений, пишет источник со ссылкой на пресс-релиз Верховного суда Каталонии.