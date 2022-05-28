Грозит тюрьма: Шакиру поймали на налоговых махинациях

Певице Шакире грозит судебное разбирательство. 45-летнюю исполнительницу хотят привлечь к ответственности за неуплату 14,5 миллионов евро налогов в испанскую казну. Решение вынес Барселонский суд.

Судебный орган нашел необходимые основания, чтобы начать слушание. Вменяют колумбийской певице сразу шесть эпизодов. С 2012 по 2014 годы она являлась налоговым резидентом Испании и, вероятно, могла скрыть часть доходов. По версии следствия, она выводила средства в офшоры.