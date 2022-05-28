Повторить триумф: Netflix снимет продолжение «Законопослушного гражданина»

Недавно выяснилось, что фильм «Законопослушный гражданин» получит продолжение. Съемками второй части будут заниматься Курт Уиммер и продюсер Лукас Фостер. Также известно, что Джерард Батлер, который играл в первой части главную роль, станет продюсером киноленты. Детали сюжета будущей картины пока остаются в секрете.

В первой части Клайд Шелдон узнает, что из тюрьмы освобождается человек, который убил его жену и дочь. Главный герой задумывает план мести, целью которого является разрушение судебной системы Филадельфии. Прокурор Ник Райс пытается помешать ему в этом.