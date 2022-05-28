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Повторить триумф: Netflix снимет продолжение «Законопослушного гражданина»

Limon.ee
Повторить триумф: Netflix снимет продолжение «Законопослушного гражданина»
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Джерард Батлер. "Законопослушный гражданин".
Джерард Батлер. "Законопослушный гражданин". Фото: Shutterstock

Похоже, боссы Netflix собрались повторить успех проекта «Законопослушный гражданин». Вторая часть фильма выйдет спустя 13 лет после премьеры первой, пишет Popcornnews.

Недавно выяснилось, что фильм «Законопослушный гражданин» получит продолжение. Съемками второй части будут заниматься Курт Уиммер и продюсер Лукас Фостер. Также известно, что Джерард Батлер, который играл в первой части главную роль, станет продюсером киноленты. Детали сюжета будущей картины пока остаются в секрете.

В первой части Клайд Шелдон узнает, что из тюрьмы освобождается человек, который убил его жену и дочь. Главный герой задумывает план мести, целью которого является разрушение судебной системы Филадельфии. Прокурор Ник Райс пытается помешать ему в этом.

Впрочем, неудивительно, что боссы студии решили снять продолжение. Ведь в свое время фильм заработал 130 млн долларов, тогда как на его съемки ушло 50 млн. Видимо, Netflix желает повторить успех 13-летней давности. А успешные проекты стриминговому сервису очень нужны, ведь сейчас он переживает не лучшие времена.

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