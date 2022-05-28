Ученые назвали фрукт, который защищает от диабета

Речь идет о личи. Это вкусный и сочный тропический плод, который богат питательными веществами и содержит целый спектр витаминов и ценных минералов. Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Личи Фото: Shutterstock

Недавние исследования показали, что фрукт обладает антиоксидантными, противовоспалительными, иммуномодулирующими и даже противодиабетическими свойствами.

Медик говорит, что для диабетиков, чтобы пополнить сахар в организме, эти фрукты является лучшим выбором.

Плоды личи ценны еще и тем, что помогают поддерживать уровень сахара в крови в организме. Медики объясняют: личи содержат 16% натуральной фруктозы, которая безопасна для диабетиков, так как не требует инсулина для метаболизма.