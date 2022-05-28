Эксперты обнаружили фрукт, который лучше всего подходит диабетикам. Его можно употреблять несмотря на высокую калорийность. Кроме того, этот фрукт может быть профилактикой развития диабета.
Ученые назвали фрукт, который защищает от диабета
Речь идет о личи. Это вкусный и сочный тропический плод, который богат питательными веществами и содержит целый спектр витаминов и ценных минералов. Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Недавние исследования показали, что фрукт обладает антиоксидантными, противовоспалительными, иммуномодулирующими и даже противодиабетическими свойствами.
Медик говорит, что для диабетиков, чтобы пополнить сахар в организме, эти фрукты является лучшим выбором.
Плоды личи ценны еще и тем, что помогают поддерживать уровень сахара в крови в организме. Медики объясняют: личи содержат 16% натуральной фруктозы, которая безопасна для диабетиков, так как не требует инсулина для метаболизма.
Гликемический индекс личи невысокий, около 50. Кроме того, фрукт богат пищевыми волокнами, благодаря чему сахар личи медленно выделяется в кровь, регулируя колебания сахара.