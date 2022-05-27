ИЗ-ЗА ЧЕГО? ⟩ В Тарту водитель подрался с пешеходом

Около полудня в группе Facebook «Märgatud24 Tartu» появился пост, согласно которому мужчина напал на несовершеннолетнего юношу. Сообщается, что водитель ударил пешехода кулаком по голове и теперь в городе ищут обидчика. «Как я понимаю, он не сделал ничего плохого, - говорит мать юноши порталу Elu24. - Но получил удар кулаком!» О происшествии также сообщили в полицию.
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В Тарту водитель подрался с пешеходом
В группе Facebook «Märkatud24 Tartu» разместили публикацию с надеждой поймать агрессивного мужчину. В промежуток времени с 13.25 до 13.30 на перекрестке Выру-Аласи было совершено нападение на молодого человека, который переходил дорогу на зеленый свет. Мужчина, напавший на несовершеннолетнего, предположительно управлял автомобилем Volvo.