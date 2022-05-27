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ИЗ-ЗА ЧЕГО? ⟩ В Тарту водитель подрался с пешеходом

Катрин Луст Limon.ee
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В Тарту водитель подрался с пешеходом
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Кулак. Фото иллюстративное.
Кулак. Фото иллюстративное. Фото: Remo Tõnismäe

Около полудня в группе Facebook «Märgatud24 Tartu» появился пост, согласно которому мужчина напал на несовершеннолетнего юношу. Сообщается, что водитель ударил пешехода кулаком по голове и теперь в городе ищут обидчика. «Как я понимаю, он не сделал ничего плохого, - говорит мать юноши порталу Elu24. - Но получил удар кулаком!» О происшествии также сообщили в полицию.

В группе Facebook «Märkatud24 Tartu» разместили публикацию с надеждой поймать агрессивного мужчину. В промежуток времени с 13.25 до 13.30 на перекрестке Выру-Аласи было совершено нападение на молодого человека, который переходил дорогу на зеленый свет. Мужчина, напавший на несовершеннолетнего, предположительно управлял автомобилем Volvo.

«Я понимаю ситуацию так, что мой сын перешел дорогу на зеленый свет, а потом мимо него проехал водитель и чуть не сбил его… — рассказала Elu24 мать 17-летнего подростка. — Водитель остановил машину, вышел из нее и ударил моего сына кулаком по лицу».

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