ИЗ-ЗА ЧЕГО? ⟩ В Тарту водитель подрался с пешеходом

Около полудня в группе Facebook «Märgatud24 Tartu» появился пост, согласно которому мужчина напал на несовершеннолетнего юношу. Сообщается, что водитель ударил пешехода кулаком по голове и теперь в городе ищут обидчика. «Как я понимаю, он не сделал ничего плохого, - говорит мать юноши порталу Elu24. - Но получил удар кулаком!» О происшествии также сообщили в полицию.