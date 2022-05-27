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Гастрономический фестиваль «Большая улица еды» снова состоится на Певческом поле

Limon.ee
Гастрономический фестиваль «Большая улица еды» снова состоится на Певческом поле
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Фестиваль еды.
Фестиваль еды. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

4 и 5 июня аллея Певческого поля превратится в самую большую гастрономическую улицу еды в Балтии. На протяжении более 500 метров можно будет отведать различный стрит-фуд. Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего итальянского джелато. В этом году будут участники не только из Эстонии, но и стран ближнего зарубежья.

«Жители и гости столицы на ура восприняли фестиваль в прошлом году, поэтому в этом году он снова будет проходить в двухдневном формате. Для посетителей фестиваля будет предложен самый большой кластер уличной еды в Эстонии. Мы рады, что в рамках фестиваля еду и напитки будут предлагать не только довольно известные бренды уличной еды, но и экспаты, которым наш фестиваль даст возможность познакомить посетителей фестиваль с аутентичной уличной едой своей страны» - сообщил пресс-секретарь мероприятия Рено Хекконенс.

В течение обоих дней гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа. На сцене выступят: Around the Sun, Põhjakiht, Caro, Asankheya, Grigori Rõžuk и многие другие. Будет работать несколько DJ-зон, с резидентами Noorte DJ Kool. В обои дни фестиваля состоится соревнование по поеданию мини - блинчиков.

По традиции в рамках фестиваля работает большой парк Тиволи из Чехии. На месте будет более 15 аттракционов, как для взрослых так и детей. Также будет работать детская зона и мини - зоопарк.

Фестиваль Большая улица еды будет открыт в субботу, 4 июня с 12:00 до 23:00 и в воскресенье 5 июня с 12:00 до 22:00. Вход на фестиваль с ворот Ору и Мере.

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