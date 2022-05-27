Гастрономический фестиваль «Большая улица еды» снова состоится на Певческом поле

«Жители и гости столицы на ура восприняли фестиваль в прошлом году, поэтому в этом году он снова будет проходить в двухдневном формате. Для посетителей фестиваля будет предложен самый большой кластер уличной еды в Эстонии. Мы рады, что в рамках фестиваля еду и напитки будут предлагать не только довольно известные бренды уличной еды, но и экспаты, которым наш фестиваль даст возможность познакомить посетителей фестиваль с аутентичной уличной едой своей страны» - сообщил пресс-секретарь мероприятия Рено Хекконенс.

В течение обоих дней гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа. На сцене выступят: Around the Sun, Põhjakiht, Caro, Asankheya, Grigori Rõžuk и многие другие. Будет работать несколько DJ-зон, с резидентами Noorte DJ Kool. В обои дни фестиваля состоится соревнование по поеданию мини - блинчиков.

По традиции в рамках фестиваля работает большой парк Тиволи из Чехии. На месте будет более 15 аттракционов, как для взрослых так и детей. Также будет работать детская зона и мини - зоопарк.