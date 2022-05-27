Какая погода нас ждет в начале лета?

В предстоящие выходные погода в Эстонии существенно не изменится. Температура воздуха ночью - от +3 до +9, а днем - от +9 до +17 градусов. В субботу днем возможен дождь.

Тепло, но дождливо

На следующей неделе с юга поступит более теплая воздушная масса и температура воздуха повысится до +13..+19 градусов.

Во вторник и среду восточный ветер усилится. Ожидаются дожди по всей стране. Температура воздуха ночью - от +8 до +12, днем - от +11 до +16. Вечером ветер поменяется на юго-западный.

В ночь на четверг температура воздуха будет от +4 до +9 градусов. Днем температура воздуха повысится до +14..+19 градусов. Вероятность дождей высока.