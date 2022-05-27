В предстоящие выходные синоптики прогнозируют дожди, а к концу следующей недели температура воздуха приблизится к +20 градусам. Так что достаем из шкафа летний гардероб и вперед наслаждаться теплыми деньками! Правда, вам понадобится зонтик.
Какая погода нас ждет в начале лета?
Какая погода нас ждет в начале лета?
В предстоящие выходные погода в Эстонии существенно не изменится. Температура воздуха ночью - от +3 до +9, а днем - от +9 до +17 градусов. В субботу днем возможен дождь.
Тепло, но дождливо
На следующей неделе с юга поступит более теплая воздушная масса и температура воздуха повысится до +13..+19 градусов.
Во вторник и среду восточный ветер усилится. Ожидаются дожди по всей стране. Температура воздуха ночью - от +8 до +12, днем - от +11 до +16. Вечером ветер поменяется на юго-западный.
В ночь на четверг температура воздуха будет от +4 до +9 градусов. Днем температура воздуха повысится до +14..+19 градусов. Вероятность дождей высока.
В пятницу местами возможны дожди, ветер ослабеет. Температура воздуха ночью - от +3 до +9, днем поднимется до +20.