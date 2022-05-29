Опасные дни в июне 2022 года для метеозависимых людей

Причинами изменений в энергетике биосферы становятся сезонные явления: вспышки и возмущения на поверхности Солнца, выброс огненного газа. Во время активности в космос выбрасывается до 1 млн тонн заряженных частиц. Часть из них долетает до поверхности Земли, вызывая изменения магнитных полей.

Эти события влияют на самочувствие людей. Опасна интенсивность колебаний – сильные магнитные возмущения действуют отрицательно на организм. Возникает чувство изможденности, хронической усталости. Резко меняется настроение, мигрени становятся верным признаком приближающейся бури.

Появляется состояние тревожности. При общении с коллегами и родственниками хочется выяснять отношения. Чтобы не случалось резких перепадов настроения и сбоев в здоровье, можно заглядывать в календарик с пометками о датах магнитных бурь.

В особо тяжелые дни отвлекут занятия любимыми увлечениями, общение с домашними питомцами.

Второй всплеск солнечной активности будет не слишком сильным (первый всплеск был в мае) – по мощности ожидается не выше 3 баллов, но тоже затяжным и захватит аж три дня – 23, 24 и 25 июня.

Чувствительность человека к геомагнитным бурям

Некоторые люди вообще не страдают метеозависимостью, но в дни особо мощной солнечной активности даже они чувствуют недомогание, ухудшение самочувствия.

При легкой стадии метеочувствительности негативные проявления случаются редко. Могут появляться:

головокружение в легкой степени;

незначительные боли в области шеи;

головные боли.

Средняя стадия зависимости от происходящих в космосе процессов отличается повышенной возбудимостью. Реагируют все системы организма, причем даже на незначительное изменение погодных условий. Особенно влияют магнитные колебания.

Тяжелая стадия или метеоневроз — это уже болезнь, невротическое расстройство. Люди сверхчувствительно реагируют на состояние биосферы – состояние организма угнетенное, налицо признаки дисфункций. Ответом на геомагнитную бурю могут стать шок, психоз или обморок, пишет Kleo.