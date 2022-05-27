Телеведущая Елена Малышева в соцсетях сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Не так давно звезда вернулась из Ташкента, после чего и начались неприятности, пишет teleprogramma.pro.
«Еле хожу»: Елена Малышева сообщила о серьезных проблемах со здоровьем
«Еле хожу»: Елена Малышева сообщила о серьезных проблемах со здоровьем
По словам Елены Малышевой, после МРТ она примет решение, что делать с сильной болью в подвздошной кости. Как заметила Малышева, она практически не может ходить самостоятельно.
Напомним, что Елена Малышевой в марте нынешнего года исполнился 61 год. Она ведет популярную программу на Первом канале «Жить здорово!»