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25 внуков и 14 правнуков: умерла мать актера Алека Болдуина

Limon.ee
25 внуков и 14 правнуков: умерла мать актера Алека Болдуина
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Алек Болдуин.
Алек Болдуин. Фото: POOL

26 мая в американском штате Нью-Йорк скончалась 92-летняя Кэрол Болдуин — мать актеров Алека, Дэниела, Уильяма и Стивена Болдуинов, пишет Телепрограмма.

Братья опубликовали в социальных сетях некролог о своей родительнице. Согласно ему, женщина была родом из многодетной семьи и сама родила четверых сыновей и двух дочерей. В 1991 году у нее диагностировали рак молочной железы. После того, как Кэрол выжила, она присоединилась к группе поддержки женщин с этим заболеванием. Вскоре в местном университете был открыт Фонд исследования рака груди имени Кэрол Болдуин. Ему удалось собрать миллионы долларов.

Последние 25 лет своей жизни она провела как боец и борец за дело, которому посвятила столько энергии. Мы все очень гордимся ее достижениями,

— отметил Алек Болдуин.

Добавим, что у Кэрол на момент смерти было 25 внуков и 14 правнуков.

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