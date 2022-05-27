25 внуков и 14 правнуков: умерла мать актера Алека Болдуина

Братья опубликовали в социальных сетях некролог о своей родительнице. Согласно ему, женщина была родом из многодетной семьи и сама родила четверых сыновей и двух дочерей. В 1991 году у нее диагностировали рак молочной железы. После того, как Кэрол выжила, она присоединилась к группе поддержки женщин с этим заболеванием. Вскоре в местном университете был открыт Фонд исследования рака груди имени Кэрол Болдуин. Ему удалось собрать миллионы долларов.