«Прекрасно понимаю Джонни Деппа»: хоккеист Телегин обвинил певицу Пелагею в домашнем насилии

В соцсети он заявил, что прекрасно понимает голливудскую звезду Джонни Деппа, который не один год судится с бывшей супругой и за это время пережил урон репутации.

Напомним, что Телегин и Пелагея развелись в июле 2020 года, прожив вместе три года. На протяжении двух лет длится их бракоразводный процесс.

Недавно суд встал на сторону исполнительницы, о чем стало известно из комментариев поклонников на ее странице в соцсети.

Фанаты Пелагеи написали, что поздравляют ее, а сторона защиты упомянула о « уверенной и справедливой победе в бесконечных судах».

Таким образом, Телегин не получит загородный дом, московские апартаменты на Нежинской улице за почти 2 миллиона евро, а также 50% от гонораров певицы, которые хотели получить его адвокаты.

Единственное, что получит бывший муж – половина стоимости загородного особняка. Сам же он должен выплатить 50% от денег, которые снимал во время совместной жизни с певицей с ее счетов, пишет Topnews.