После того, как суд вынес решение в пользу певицы Пелагеи, ее бывший муж, хоккеист Иван Телегин, выступил с заявлением о домашнем насилии, которому подвергался со стороны бывшей жены.
«Прекрасно понимаю Джонни Деппа»: хоккеист Телегин обвинил певицу Пелагею в домашнем насилии
В соцсети он заявил, что прекрасно понимает голливудскую звезду Джонни Деппа, который не один год судится с бывшей супругой и за это время пережил урон репутации.
Напомним, что Телегин и Пелагея развелись в июле 2020 года, прожив вместе три года. На протяжении двух лет длится их бракоразводный процесс.
Недавно суд встал на сторону исполнительницы, о чем стало известно из комментариев поклонников на ее странице в соцсети.
Фанаты Пелагеи написали, что поздравляют ее, а сторона защиты упомянула о « уверенной и справедливой победе в бесконечных судах».
Таким образом, Телегин не получит загородный дом, московские апартаменты на Нежинской улице за почти 2 миллиона евро, а также 50% от гонораров певицы, которые хотели получить его адвокаты.
Единственное, что получит бывший муж – половина стоимости загородного особняка. Сам же он должен выплатить 50% от денег, которые снимал во время совместной жизни с певицей с ее счетов, пишет Topnews.
Теперь же в «сториз» он заявляет, что их брак столкнулся с домашним насилием. Хоккеист сравнил бывшую жену с экс-супргой Деппа, заявив, что понимает актера, так как и сам был жертвой домашнего насилия.