Участники шведской группы ABBA впервые за 36 лет все вместе вышли в свет, сообщает Mail.ru со ссылкой на Daily Mail. 26 мая они посетили открытие своей концертной резиденции ABBA Voyage в лондонском олимпийском парке.
ABBA впервые за 36 лет вместе вышли в свет
ABBA впервые за 36 лет вместе вышли в свет
75-летний Бенни Андерссон, 72-летняя Агнета Фальтског, 76-летняя Анни-Фрид Лингстад и 77-летний Бьорн Ульвеус позировали на красной дорожке, а после заняли места в зале.
В специально построенной для концертов-голограмм ABBA площадке разместились 3 тысячи зрителей, перед которыми «молодые» голографические аватары ABBA исполнили хиты группы и новые песни. Открывая концерт, Андерссон сравнил себя с путешественником во времени Доктором Кто (персонаж одноименного фантастического сериала).
Шоу состоялось через 50 лет после основания группы ABBA. В прошлом году шведы выпустили свой первый за 40 лет альбом, который в первую же неделю после выхода взлетел на вершины музыкальных чартов.