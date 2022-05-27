ABBA впервые за 36 лет вместе вышли в свет

ABBA Фото: TOLGA AKMEN

75-летний Бенни Андерссон, 72-летняя Агнета Фальтског, 76-летняя Анни-Фрид Лингстад и 77-летний Бьорн Ульвеус позировали на красной дорожке, а после заняли места в зале.

ABBA Фото: TOLGA AKMEN

В специально построенной для концертов-голограмм ABBA площадке разместились 3 тысячи зрителей, перед которыми «молодые» голографические аватары ABBA исполнили хиты группы и новые песни. Открывая концерт, Андерссон сравнил себя с путешественником во времени Доктором Кто (персонаж одноименного фантастического сериала).