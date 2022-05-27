Недолго музыка играла для Кевина Спейси. Только актер начал возвращаться в профессию после бесконечной вереницы скандалов с домогательствами, как прокуратура предъявила новое обвинение в сексуальном насилии над тремя мужчинами (речь в том числе о принуждении с проникновением). Прокуратура Великобритании целый год потратила на изучение доказательств, собранных полицией. Об этом пишет The Guardian.
Казнить нельзя помиловать: Кевину Спейси предъявили обвинение в сексуальном насилии над тремя мужчинами
Казнить нельзя помиловать: Кевину Спейси предъявили обвинение в сексуальном насилии над тремя мужчинами
Пару недель назад стало известно, что Кевин Спейси впервые спустя пять лет исполнит главную роль в фильме. Deadline писал, что актер примет участие в драме «1242. Врата на Запад». А в прошлом году все говорили о том, что участник многочисленных секс-скандалов сыграет в фильме «Человек, который нарисовал Бога».
В течение нескольких лет звезду «Карточного домика» массово обвиняли в домогательствах, но доказать это так никто и не смог. В 2019-м прокуратура США отозвала обвинения в отношении актера. Напомним, что его пытались засудить анонимный массажист, писатель и подростки, сообщает Super.
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