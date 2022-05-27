Казнить нельзя помиловать: Кевину Спейси предъявили обвинение в сексуальном насилии над тремя мужчинами

Пару недель назад стало известно, что Кевин Спейси впервые спустя пять лет исполнит главную роль в фильме. Deadline писал, что актер примет участие в драме «1242. Врата на Запад». А в прошлом году все говорили о том, что участник многочисленных секс-скандалов сыграет в фильме «Человек, который нарисовал Бога».