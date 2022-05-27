Олег Псюк из Kalush Orchestra выставил свою розовую панаму и приз «Евровидения-2022» на аукцион

Символы победы Kalush Orchestra на «Евровидении» теперь будут помогать одерживать победу Украине в войне с российскими оккупантами. Группа отдает розовую панамку и хрустальный кубок-микрофон для сбора донатов в помощь Вооруженным силам Украины.

Kalush Orchestra проведут вместе с Благотворительным фондом Сергея Притулы две акции одновременно.

Это будет розыгрыш розовой панамы, в которой на «Евровидении» выступал фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк. Чтобы поучаствовать, нужно задонатить от 5 евро в банке от Monobank фонда Притулы. Больше донатов – больше шансов победить. Партнеры группы из Monobank рандомно выберут победителя среди всех благотворителей.

Также состоится аукцион хрустального кубка-микрофона победителя «Евровидения-2022».

Его получит тот, кто внесет наибольший общий вклад на банке фонда Притулы или же в крипте на криптокошелек фонда Сергея Притулы.

Все средства от аукциону пойдут на счет Благотворительного фонда Сергея Притулы для помощи Вооруженным силам Украины. Это первый в мире аукцион с кубком победителя «Евровидения» для помощи армии.

Розыгрыш и аукцион начался 25 мая в 11:00. Он будет проходит на платформе Monobank и MetaHistory. За победный хрустальный микрофон Kalush Orchestra ставки принимаются и в обычной валюте, и в криптовалюте на кошелек фонда Притулы.

Оба мероприятия будут продолжаться до 19:00 28 мая. Завершится все общим прямым эфиром Сергея Притулы и Олега Псюка в соцсетях.

Параллельно состоится розыгрыш NFT на базе MetaHistory. Покупая NFT по криптовалюте, его обладатель получает: 100% уникальный цифровой файл NFT с изображением микрофона и Kalush Orchestra., эксклюзивную встречу-ужин с участниками группы Kalush Orchestra, возможность принять участие в аукционе хрустального кубка-микрофона, который получит благотворитель за самый большой донат, сообщает ТСН.

Розыгрыш поддерживают Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, а также Европейский вещательный союз (EBU) — ассоциация телерадиовещателей, которая организовывает международный песенный конкурс «Евровидение».