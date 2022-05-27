Скупость властей Кохтла-Ярве привела в ярость звезду TikTok: мой любимый родной город — эстонское гетто

«Мой любимый родной город — это просто эстонское гетто», — говорит Орина Яковлева, студентка-медик с 31,4 тысячами подписчиков, сторонник научно обоснованной информации и распространитель информации о коронавирусе, которая стала известна в социальных сетях во время пандемии.

«У меня просто нет слов, чтобы описать эту ситуацию. В Кохтла-Ярве для экономии электроэнергии отключили свет. Например, ночью приходится водить машину с дальним светом, потому что иначе просто никак. При этом я приезжаю в Йыхви, и улицы освещены абсолютно везде, даже на больших парковках, в 12 часов ночи», — описывает ситуацию Орина из Кохтла-Ярве.