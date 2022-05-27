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Скупость властей Кохтла-Ярве привела в ярость звезду TikTok: мой любимый родной город — эстонское гетто

Кристийна Рейманд Limon.ee
Скупость властей Кохтла-Ярве привела в ярость звезду TikTok: мой любимый родной город — эстонское гетто
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Скупость властей Кохтла-Ярве привела в ярость звезду TikTok.
Скупость властей Кохтла-Ярве привела в ярость звезду TikTok. Фото: Kuvatõmmised TikTokist/Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Спор вокруг уличного освещения в Кохтла-Ярве дошел до развлекательных роликов в TikTok, а кроме того, молодые и энергичные обратили внимание и на зарплаты чиновников в промышленном городе Ида-Вирумаа, пишет Elu24.

«Мой любимый родной город — это просто эстонское гетто», — говорит Орина Яковлева, студентка-медик с 31,4 тысячами подписчиков, сторонник научно обоснованной информации и распространитель информации о коронавирусе, которая стала известна в социальных сетях во время пандемии.

«У меня просто нет слов, чтобы описать эту ситуацию. В Кохтла-Ярве для экономии электроэнергии отключили свет. Например, ночью приходится водить машину с дальним светом, потому что иначе просто никак. При этом я приезжаю в Йыхви, и улицы освещены абсолютно везде, даже на больших парковках, в 12 часов ночи», — описывает ситуацию Орина из Кохтла-Ярве.

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