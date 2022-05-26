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Скончался известный актер Рэй Лиотта

Limon.ee
Скончался известный актер Рэй Лиотта
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Actor Ray Liotta attends the Shades of Blue Television Academy Event, in North Hollywood, California, on June 9, 2016. / AFP PHOTO / VALERIE MACON
Actor Ray Liotta attends the Shades of Blue Television Academy Event, in North Hollywood, California, on June 9, 2016. / AFP PHOTO / VALERIE MACON Фото: VALERIE MACON / AFP

Зарубежные СМИ сообщают о смерти известного голливудского актера Рэя Лиотты. Ему было 67 лет.

По данным Deadline, актёр умер в Доминиканской республике, где был на съёмках фильма «Опасные воды».

Источники журналистов утверждают, что Лиотта скончался во сне, однако причина смерти неизвестна.

Рэй Лиотта родился в 1954 году в Нью-Джерси. Свою карьеру он начал в семидесятые годы, снимаясь в телесериале «Другой мир», однако настоящую славу ему принесла роль бандита Генри Хилла в криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» в 1990 году.  Он также снимался в фильмах «Револьвер», «Ганнибал», «Кокаин», «Идентификация» и многих других.

Помимо многочисленных ролей в кино Лиотта озвучивал Томми Версетти — главного героя игры Grand Theft Auto: Vice City.

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