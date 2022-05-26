Скончался известный актер Рэй Лиотта

Рэй Лиотта родился в 1954 году в Нью-Джерси. Свою карьеру он начал в семидесятые годы, снимаясь в телесериале «Другой мир», однако настоящую славу ему принесла роль бандита Генри Хилла в криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» в 1990 году. Он также снимался в фильмах «Револьвер», «Ганнибал», «Кокаин», «Идентификация» и многих других.