Туристам выставили счет на 600 евро в греческом пляжном баре: мы чуть не потеряли сознание

Англичанка, которая отдыхала со своей 19-летней дочерью, была ошеломлена ценами в обычной на первый взгляд греческой таверне на острове Миконос.

С них взяли почти 600 евро всего за два напитка и закуски. Действительно, туристы заказали два коктейля и порцию крабовых клешней, а затем направились на шезлонги, где и просидели несколько часов.

Вот что пара рассказала, жалуясь своему турагенту: «Мы провели прекрасный день на пляже, но, пожалуйста, предупредите своих будущих клиентов, что ресторан-бар, который мы посетили, взял с нас 600 евро за два коктейля и порцию краба». «Мы считали заранее, что счет не должен превысить 200 евро, но официант попросил сумму 600 евро».

В чеке было указано, что с кредитной карты было снято 520 евро за еду и 78 — за чаевые.

Сначала туристы отказались платить эту космическую сумму, но мужчины в ресторане перекрыли выход и не дали им уйти, пишет 1teamdream.ru.

Единственной «дополнительной услугой» было пользование шезлонгами в течение трех часов, но не понятно, почему они стоят так дорого.

После того, как местные жители рассказали, что в этом заведении подобные казусы были и раньше, англичане собрались подать заявление в полицию.

К сожалению, туристов достаточно часто застают врасплох во время отпуска. В 2019 году турист в Греции пришел в ярость после того, как с него взяли 591 евро всего за шесть кусочков кальмара в ресторане на Миконосе.

В том же году с группы британских туристов взяли 82 евро всего за восемь безалкогольных напитков на Родосе.

Это происходит и в других странах Европы. Недавно отдыхающие в Италии столкнулись с аналогичными проблемами.

Двое туристов посетили «отвратительный» ресторан в Риме. Там с них взяли 429 евро за две порции спагетти с морепродуктами.