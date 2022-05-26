ВИДЕО ⟩ Телеведущий Андрей Титов в эту субботу выступает в стендапе: запретных тем нет, можно даже ругаться матом

Человек с чувством юмора – это и тот, кто умеет отпустить шутку и тот, кто переносит насмешки. Андрей как раз из таких. Он говорит, что первая проба пера прошла в этом году: «У меня был день рождения, собралось человек 30, и я про каждого рассказал что-то смешное. Гостям понравилось». И Титов решил попробовать себя на сцене, выступая перед живой аудиторией.

– Как вас правильно называть вас – комик, юморист, стендапер?

– Как говорится, хоть горшком назови, только в печь не сажай. Я себя не причисляю ни к комикам, ни к юмористам, ни к стендаперам. Я простой человек, по профессии журналист, телеведущий, радиоведущий, я решил попробовать себя в стендапе. Это всего лишь вторая попытка. Если кто–то хочет назвать меня комиком – пусть, стендапером – пусть так.

Андрей Титов Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

– Чувство юмора – врожденное или его можно культивировать в себе?

– Его можно в себе не только развивать, но и подавлять. Я знаю, что сегодня многие перестают смеяться над шутками, которые кажутся смешными. У меня есть знакомая, которая из принципа никогда не улыбнется анекдотам про блондинок. Я даже ставил эксперимент. Рассказывал анекдот, меняя блондинок на двух мужиков, и она смеялась. Я спрашивал: если бы там фигурировали две блондинки, ты бы улыбнулась? Она сказала: тогда нет.

– Есть ли темы, которые на стендапе заходят лучше всего?

– Зависит от публики. Люди, которые приходят на стендап, должны быть готовы к тому, что там нет запретных тем. Более того, там могут ругаться матом. Здесь это будет уместно, здесь это будет нормально. Показать такое на телевизионном экране... Тут надо смотреть, что за канал, что за передача, какова ее аудитория, на что рассчитывают создатели. Любая шутка, как и вообще любая вещь, уместна в определенном контексте и в определенное время.

– У тебя есть любимые темы для шуток?

– Мне нравится говорить о том, что происходит со мной, в моей жизни. Мне кажется, что я достаточно наблюдательный человек и могу подметить какие-то ситуации, которые могут вызвать если не гомерический хохот, то хотя бы улыбку. Конечно, если заниматься стендапом всерьез, то нужно найти свою фишку. Потому что у каждого комика есть что-то, что отличает его от других. Я пока такого не нашел, не знаю, буду ли искать, не знаю, как долго мне это будет интересно. Поэтому я рассказываю обо всем подряд, у меня нет какой-то изюминки.

Андрей Титов Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

– Ты делаешь подготовительную работу или говоришь экспромтом?

– Я предпочитаю придерживаться мнения, что хорошая импровизация – это подготовленная импровизация. У меня есть текст, более того, текст достаточно основательно написанный и исходя из моих литературных способностей обработанный. Я стараюсь держаться близко к тексту, но, разумеется, место для импровизации всегда остается. На прошлом выступлении было 8 человек, я шел седьмым и по ходу, слушая, предыдущие шесть выступлений, слушая, что говорит ведущий, у меня родилось пару реприз, которые я с ходу вплел в свое выступление.

– Что ты чувствуешь, выходя на сцену?

– Как сказали мои знакомые, которые смотрели мое прошлое выступление, в начале было видно, что первые пару минут я волновался, хотя сам я этого не ощущал.

– Что ты можешь сказать человеку, обижающемуся на шутки?

– Не обижайся. Это глупо. Это зря. Хотя опять же: все очень контекстуально. У меня есть знакомые евреи, которые могут пошутить про евреев жестко, прямо на грани. И я понимаю, что если такую шутку, да еще незнакомым евреям расскажу я, то меня распнут. Поэтому все должно быть уместно, в тему и в контексте. Иногда не зазорно и обидеться, но лучше на шутки не обижаться.