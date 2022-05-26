Где сейчас может находиться пропавшая из соцсетей Анжелика Варум?

Версия первая: Майами

Может быть, она покинула страну, улетев в Майами? Ведь там живет их с Леонидом Агутиным взрослая дочь Елизавета-Мария. Ей уже 23 года, она давно стала самостоятельной, успешной певицей, зарабатывает своими выступлениями, а год назад получила американское гражданство. Эта версия некоторое время казалась наиболее правдоподобной, передает teleprogramma.pro.

Тем более, что ее подтвердила и Алена Жигалова. Известная журналистка написала в своем Telegram-канале «Неопра, блин!»:

«Если вдруг вы потеряли Леонида Агутина, то они с Анжеликой Варум давно обосновались в Майами. Там звездная пара, владеющая апартаментами на Манхэттене и другой дорогой недвигой, активно выступает за мир во всем мире и с недавнего времени яростно поддерживают Украину на концертах вроде U FOR UKRAINE».

Впрочем, если даже это и правда, то Леонид Агутин, в отличие от своей супруги, все же довольно часто появляется в Москве, выступая на различных мероприятиях. И график его выступлений расписан наперед: например, в июне у артиста запланировал концерт в рамках фестиваля «Стереолето» в Санкт-Петербурге.

Версия вторая: Россия

Однако предположение о том, что Анжелика Варум переехала в Майами, не так давно опроверг помощник Леонида Агутина – Дмитрий Староста. Сам певец не давал на эту тему никаких комментариев, а вот его помощник признался изданию КП, что звездные супруги по-прежнему живут в России, только вот делиться своими мыслями и эмоциями с поклонниками на фоне текущих событий у них нет желания:

«С Анжеликой Варум все в порядке. Она редко выходит в соцсетях. Но объявится, когда сама решит. Анжелика Варум сейчас в России».

У Анжелики на лето тоже составлен плотный гастрольный график. Так что, видимо, после временного затишья мы вскоре снова сможем увидеть исполнительницу на сцене. Никаких достоверных сведений, подтверждающих решение супругов эмигрировать, нет.

Поддержка Ларисы Долиной

Лариса Долина Фото: Vyacheslav Prokofyev

Когда количество слухов достигло критической массы, на них, наконец, отреагировал и Леонид Агутин. Певец дал понять, что все это – только слухи, ничего общего с действительностью не имеющие. При этом Агутин не счел нужным ни в чем оправдываться, коротко заметив: «Не в чем».

Зато подробно прокомментировала ситуацию Лариса Долина:

«Леня в Москве, занимается форумом и, как любой нормальный человек в этой ситуации, выступает только за жизнь и за людей. Продолжает делать дело, которое любит, для страны, в которой живет, и гражданином которой является. Леня, я с тобой всегда была, есть и буду! Поддерживаю тебя! Ты — лучший, очень люблю!».