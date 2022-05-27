УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Где этим летом будут отдыхать жители Эстонии?

Планы на лето, действительно, разные: Турция, санаторий, служба в армии или отдых на Маардуском озере. Многие уверены, что отпуск в Эстонии будет стоить дороже, чем во многих жарких странах, однако не для всех стоимость отдыха определяющий фактор.