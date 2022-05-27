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УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Где этим летом будут отдыхать жители Эстонии?

Марк Ефимов Константин Седнев
Где этим летом будут отдыхать жители Эстонии?
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Существует мнение, что отдых в Эстонии обойдется дороже, чем отдых на лазурном берегу Средиземного моря. Портал Limon.ee выяснил, где собираются отдыхать эстоноземельцы и что думают о ценах на отдых в Эстонии.

Планы на лето, действительно, разные: Турция, санаторий, служба в армии или отдых на Маардуском озере. Многие уверены, что отпуск в Эстонии будет стоить дороже, чем во многих жарких странах, однако не для всех стоимость отдыха определяющий фактор. 

Кроме того, военная беженка из Украины рассказала порталу Limon.ee о своих планах на лето и отметила гостеприимность жителей Эстонии.

Смотрите наш эксклюзивный уличный опрос!

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