Существует мнение, что отдых в Эстонии обойдется дороже, чем отдых на лазурном берегу Средиземного моря. Портал Limon.ee выяснил, где собираются отдыхать эстоноземельцы и что думают о ценах на отдых в Эстонии.
УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Где этим летом будут отдыхать жители Эстонии?
Где этим летом будут отдыхать жители Эстонии?
Планы на лето, действительно, разные: Турция, санаторий, служба в армии или отдых на Маардуском озере. Многие уверены, что отпуск в Эстонии будет стоить дороже, чем во многих жарких странах, однако не для всех стоимость отдыха определяющий фактор.
Кроме того, военная беженка из Украины рассказала порталу Limon.ee о своих планах на лето и отметила гостеприимность жителей Эстонии.
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