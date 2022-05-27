Чем полезна окрошка – рецепт летнего супа на квасе или кефире

Рецептом вкусной и полезной окрошки поделилась в своем Instagram фудексперт Светлана Левицкая.

Заправив окрошку сывороткой или кефиром, вы получите кисломолочное блюдо, которое насытит организм кальцием и витаминами группы В. Окрошка на квасе поможет поддержать микрофлору кишечника и улучшить его перистальтику.

Правда при повышенной кислотности, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника окрошку есть не стоит: обилие свежих овощей плюс кислый квас или сыворотка могу вызвать метеоризм, вздутие, изжогу.

Для окрошки (из расчета на 10 порций) вам понадобится:

куриное филе – 680 гр (отварить);

огурец – 210 гр (4 шт);

редис – 480 гр;

картофель – 475 гр (готовить в мундирах);

яйца – 10 шт (отварить);

зеленый лук – 160 гр;

укроп – 30;

сметана – 200 гр (у меня 18%);

горчица – 50 гр (можно больше, если любите острее);

квас/кефир/сыворотка ~2 литра;

соль, перец.

Лук шинкуем, разминаем с солью, чтобы он пустил немного сок, все овощи, яичные белки и курицу нарезаем кубиком, редис можно кубиком, а можно слайсами. Яичные желтки растираем со сметаной, горчицей, солью и перцем.