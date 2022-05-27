Окрошка – любимый многими летний суп отлично утоляет голод и хорошо тонизирует в жару. Заменив колбасу мясом, даже куриным, мы получим более полезный рецепт, а заправить окрошку можно кефиром, сывороткой или квасом, пишет Сегодня.
Чем полезна окрошка – рецепт летнего супа на квасе или кефире
Рецептом вкусной и полезной окрошки поделилась в своем Instagram фудексперт Светлана Левицкая.
Заправив окрошку сывороткой или кефиром, вы получите кисломолочное блюдо, которое насытит организм кальцием и витаминами группы В. Окрошка на квасе поможет поддержать микрофлору кишечника и улучшить его перистальтику.
Правда при повышенной кислотности, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника окрошку есть не стоит: обилие свежих овощей плюс кислый квас или сыворотка могу вызвать метеоризм, вздутие, изжогу.
Для окрошки (из расчета на 10 порций) вам понадобится:
- куриное филе – 680 гр (отварить);
- огурец – 210 гр (4 шт);
- редис – 480 гр;
- картофель – 475 гр (готовить в мундирах);
- яйца – 10 шт (отварить);
- зеленый лук – 160 гр;
- укроп – 30;
- сметана – 200 гр (у меня 18%);
- горчица – 50 гр (можно больше, если любите острее);
- квас/кефир/сыворотка ~2 литра;
- соль, перец.
Лук шинкуем, разминаем с солью, чтобы он пустил немного сок, все овощи, яичные белки и курицу нарезаем кубиком, редис можно кубиком, а можно слайсами. Яичные желтки растираем со сметаной, горчицей, солью и перцем.
Все закладываем в кастрюлю, вымешиваем с пастой из желтков. Уже можно есть как салат. "Разводим" окрошку молочной сывороткой, кефиром или хлебным квасом. Густоту соотношения гущи и "юшки" регулируйте на свой вкус. Приятного аппетита!