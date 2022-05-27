Безысходность: Настя Ивлеева отправится искать мужа на телешоу

После расставания с Элджеем блогер Анастасия Ивлеева не отчаивается. Она решительно настроена найти свою любовь. Попытать счастье звезда решила в новом проекте «Сердца Ивлеевой», который снимает российский телеканал.

Шоу во многом похоже на другой проект, в котором главной героиней была Ольга Бузова. На этот раз за внимание знаменитой холостячки будут бороться 50 парней. Телеканал вскоре объявит кастинг.

«Выбирая, я буду прислушиваться к своей интуиции, она меня еще ни разу не подводила. А вообще, очень интересно, получится ли у меня действительно сделать правильный выбор и найти своего краша», — поделилась звезда.

Инфлюенсер добавила, что формат реалити совершенно новый для нее. Она давняя поклонница подобных шоу и с нетерпением ждет эксперимента. Но это и вызов для героини. Настя поставила перед собой челендж: окунуться в новую реальность, но при этом остаться собой.