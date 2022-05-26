ТОП-3: Названы эстонские звезды, снявшие видеоклипы за 5000 евро!

В Эстонии сейчас проходит музыкальный конкурс Be The Mesiter от Jägermeister, участником которого могут стать любые артисты, выпустившие новую песню в этом году. Главный приз – съемки клипа на 5000 евро от профессионалов своего дела из фирмы A Cube Agency.

«Для того, чтобы снять хороший клип, конечно, подготовка к нему должна быть около месяца, тогда реально снять видео за один день, учесть всё до мелочей – кто встретит массовку, где есть ближайшие парковочные места», - рассказал продюсер и режиссер из A Cube Agency Александр Токарев.

«Ко мне очень часто обращаются артисты или их менеджеры. Как правило, сама идея приходит или от артиста, или от нас. Мы ее разрабатываем, следим за трендами, выбираем, какое видео будет круто снять», - добавил Александр.

По словам Токарева, самые долгие съемки одного видеоклипа были три дня практически без остановки. Сами съемки не занимают так много времени, а вот подготовка к ним обычно очень продолжительная.

Если и вы мечтаете снять свой первый клип, то у вас есть уникальная возможность выиграть 5000 евро для этого. Музыкальный портал Sky.ee и Jägermeister проводят до 27 мая конкурс Be The Meister и ищут именно тех артистов, кто выпустил новые оригинальные треки в этом году. У вас есть время до 16:00 27 мая, чтобы отправить свои треки, после чего профессиональное жюри выберет десять финалистов из всех работ, которые пройдут в следующий раунд. Жюри будет оценивать композиции вслепую, то есть не зная ни автора, ни исполнителя. Заявки принимаются ЗДЕСЬ.

А вот они, 3 клипа от эстонских артистов, которые обошлись им в 5000 евро:

1. Clicherik & Mäx, gameboy tetris – Maakas

2. Andrei Zevakin & Pluuto – Wingman