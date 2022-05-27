Александр Петров снимается в новом фильме режиссера Романа Полански

Действие фильма происходит накануне Нового года в роскошном отеле «для самых привилегированных слоев общества» под названием «Дворец», который находится на курорте Гштаад в швейцарских Альпах. Черная комедия Полански покажет 24 часа из жизни гостей и тех, кто их обслуживает.

Напомним, режиссер Роман Полански оказался в центре скандала после того, как в 1977 году в США его обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней девушкой. Режиссер заключил сделку со следствием и признал вину, после чего провел в тюрьме 42 дня. Затем режиссер покинул США и уехал в Европу, чтобы избежать наказания. После этого еще несколько актрис обвинили его в сексуальных домогательствах.