Российский актер Александр Петров снимается в новом фильме режиссера Романа Полански «Дворец». Об этом рассказал Variety Лука Барбарески, который также принимает участие в съемках. Трейлер фильма представили на Каннском фестивале, пишет Сплетник.
Александр Петров снимается в новом фильме режиссера Романа Полански
Бюджет картины составляет 17 миллионов евро. Съемки фильма идут уже 15 недель и приближаются к завершению.
Действие фильма происходит накануне Нового года в роскошном отеле «для самых привилегированных слоев общества» под названием «Дворец», который находится на курорте Гштаад в швейцарских Альпах. Черная комедия Полански покажет 24 часа из жизни гостей и тех, кто их обслуживает.
Кроме Петрова, в фильме снимаются Микки Рурк, Фанни Ардан, а также немецкий актер Оливер Мазуччи, который появился в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».
Новую работу Романа Полански продюсирует французская кинокомпания Wild Bunch. Премьера фильма «Дворец» назначена на ноябрь.
Участие Александра Петрова в новом проекте Полански прокомментировал в своем телеграм-канале Сергей Минаев.
Говорил с Сашей, фильм ожидается огонь.
Напомним, режиссер Роман Полански оказался в центре скандала после того, как в 1977 году в США его обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней девушкой. Режиссер заключил сделку со следствием и признал вину, после чего провел в тюрьме 42 дня. Затем режиссер покинул США и уехал в Европу, чтобы избежать наказания. После этого еще несколько актрис обвинили его в сексуальных домогательствах.