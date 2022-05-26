42-летний рэпер Гуф стал отцом во второй раз и показал фото с женой и малышом

42-летний рэп-исполнитель Гуф теперь дважды отец. Второго ребёнка Долматову подарила вторая жена — 26-летняя Юлия. Счастливый папа уже поделился с фанатами снимком из больничной палаты. На нём Гуф держит малыша, заботливо прикрывая личико новорождённого рукой. Его супруга с нежностью смотрит на первенца.

"Спасибо 🙏🏾", — лаконично написал Гуф в одной из публикаций, поблагодарив то ли жену за ребёнка, то ли подписчиков за поздравления с пополнением.

Супруга музыканта была несколько многословнее. "Подарить новую жизнь 🙏🏾. Тяжелейший момент абсолютного счастья! Я всё", — призналась Юлия.

Напомним, в конце октября прошлого года Гуф сделал предложение Юлии, и ответ не заставил себя долго ждать. На тот момент девушка уже была беременна, но фанаты были не в курсе. В конце декабря парочка поженилась.