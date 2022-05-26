Встретили очень агрессивно: в центре Таллинна заблудилась косуля
Встретили очень агрессивно: в центре Таллинна заблудилась косуля
25 мая в 22:30 женщина, проживающая на улице Вяйке-Амеэрика в центре Таллинна, позвонила в дежурную часть и сообщила, что по улице большая злая собака гонится за косулей.
Когда прибыли спасатели, испуганная косуля пряталась за гаражами во дворе улицы Вяйке-Америка. Спасатели поймали косулю и передали её представителю Jäägriabi OÜ, который пообещал вернуть животное в лес, сообщил в четверг представитель Пыхьяского спасательного центра.
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