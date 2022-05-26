Чт, 26.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Встретили очень агрессивно: в центре Таллинна заблудилась косуля

Limon.ee
Встретили очень агрессивно: в центре Таллинна заблудилась косуля
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Metskits. Pilt on illustreeriv.
Metskits. Pilt on illustreeriv. Фото: Shutterstock

В ночь на среду спасателям пришлось вызволять с улицы Таллинна заблудившуюся косулю, пишет Lemmik.

25 мая в 22:30 женщина, проживающая на улице Вяйке-Амеэрика в центре Таллинна, позвонила в дежурную часть и сообщила, что по улице большая злая собака гонится за косулей.

Когда прибыли спасатели, испуганная косуля пряталась за гаражами во дворе улицы Вяйке-Америка. Спасатели поймали косулю и передали её представителю Jäägriabi OÜ, который пообещал вернуть животное в лес, сообщил в четверг представитель Пыхьяского спасательного центра.

Ключевые слова
Наверх