Барби – Елизавета II была, Барби – сибирская космонавтка — тоже, даже Барби – чемпионка мира по лыжным гонкам. Новинка — Барби-трансгендер, сообщает тг-канал.
Barbie продолжает создавать коллекцию кукол: на этот раз очень нетрадиционный вариант
Barbie продолжает создавать коллекцию кукол: на этот раз очень нетрадиционный вариант
Кукла сделана по образу и подобию транс-актрисы Лаверн Кокс (известна по роли Софии Бурсет в сериале Orange is the new black), которой на днях исполняется 50 лет.
Как Барби может быть трансгендером, если у неё нет ни мужских, ни женских гениталий? Ну, поверьте Mattel на слово.