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Barbie продолжает создавать коллекцию кукол: на этот раз очень нетрадиционный вариант

Limon.ee
Barbie продолжает создавать коллекцию кукол: на этот раз очень нетрадиционный вариант
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Барби и Кен. Иллюстративное фото.
Барби и Кен. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Барби – Елизавета II  была, Барби – сибирская космонавтка  — тоже, даже Барби – чемпионка мира по лыжным гонкам. Новинка — Барби-трансгендер, сообщает тг-канал.

Кукла сделана по образу и подобию транс-актрисы Лаверн Кокс (известна по роли Софии Бурсет в сериале Orange is the new black), которой на днях исполняется 50 лет.

Как Барби может быть трансгендером, если у неё нет ни мужских, ни женских гениталий? Ну, поверьте Mattel на слово.

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