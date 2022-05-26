Barbie продолжает создавать коллекцию кукол: на этот раз очень нетрадиционный вариант

Кукла сделана по образу и подобию транс-актрисы Лаверн Кокс (известна по роли Софии Бурсет в сериале Orange is the new black), которой на днях исполняется 50 лет.

Как Барби может быть трансгендером, если у неё нет ни мужских, ни женских гениталий? Ну, поверьте Mattel на слово.