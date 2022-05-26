Житель Выру жалуется на самокаты, которые мешают пешеходам передвигаться по тротуару. Bolt напоминает, как парковать электросамокаты, пишет Elu24.
Для подписчиков
Пешеход беспокоится: электросамокаты Bolt стоят прямо на тротуаре. Как правильно их парковать?
Пешеход беспокоится: электросамокаты Bolt стоят прямо на тротуаре. Как правильно их парковать?
«Меня бесит. Bolt оставляет самокаты валяться на тротуаре рядом с Magaziin. Начинающему велосипедисту очень сложно проезжать мимо них, и с коляской тоже довольно сложно пройти», - пишет Сирле-Мерле, проживающая в Выру, в группе Võrukate Info & Uudised в Facebook.
Ключевые слова