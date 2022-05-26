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Пешеход беспокоится: электросамокаты Bolt стоят прямо на тротуаре. Как правильно их парковать?

Triin Roos
, Ajakirjanik
Пешеход беспокоится: электросамокаты Bolt стоят прямо на тротуаре. Как правильно их парковать?
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Самокат Bolt. Фото иллюстративное.
Самокат Bolt. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

Житель Выру жалуется на самокаты, которые мешают пешеходам передвигаться по тротуару. Bolt напоминает, как парковать электросамокаты, пишет Elu24.

«Меня бесит. Bolt оставляет самокаты валяться на тротуаре рядом с Magaziin. Начинающему велосипедисту очень сложно проезжать мимо них, и с коляской тоже довольно сложно пройти», - пишет Сирле-Мерле, проживающая в Выру, в группе Võrukate Info & Uudised в Facebook.

Женщина рассказала Elu24, что самокаты лежат на тротуаре и вдоль, и поперек него, как у магазина Magaziin на улице Ряпина, так и в самом центре города.

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