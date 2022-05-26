Пешеход беспокоится: электросамокаты Bolt стоят прямо на тротуаре. Как правильно их парковать?

«Меня бесит. Bolt оставляет самокаты валяться на тротуаре рядом с Magaziin. Начинающему велосипедисту очень сложно проезжать мимо них, и с коляской тоже довольно сложно пройти», - пишет Сирле-Мерле, проживающая в Выру, в группе Võrukate Info & Uudised в Facebook.