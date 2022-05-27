Экс-ведущая «Дома-2» не склонна к расточительности. Жизнь в небогатой семье научила Ольгу Безову экономить на вещах, пишет Popcornnews.
Экономия или скупость? Бузова призналась, что бережет грязные салфетки
Сегодня мы знаем Ольгу Бузову как одну из самых успешных и высокооплачиваемых звезд отечественного шоу-бизнеса. Но так было не всегда. Уроженка Санкт-Петербурга выросла в обычной семье врача.
Накануне корреспондент PopCornNews встретился с исполнительницей на премии журнала MODA Topical, где она рассказала о своем непростом детстве.
«Я выросла в простой, неблагосостоятельной в плане материального достатка семье. Я всегда все донашивала за мамиными подружками, потому что они были высокие, красивые. И мне, поскольку уже была метр и 78 сантиметров в девятом классе, все это доставалось», — вспоминает знаменитость.
Хитмейкер хорошо помнит, как заработала свои первые деньги и половину суммы отдала маме.
«Я знаю, как тяжело эти деньги зарабатываются, потому что я их сама зарабатываю. Я знаю цену деньгам и какой ценой они достаются. Бесконечные перелеты, бессонные ночи, иногда не за те деньги, о которых пишут в СМИ», — делится знаменитость.
Ольга не раз заявляла: несмотря на россыпь бриллиантов, которые она, к слову, покупает себе сама, и шикарные курорты, где она часто отдыхает, особенно тратиться не любит. К жизни у нее экономный подход.
«Я вообще очень экономная. Даже в макияже. Меня сегодня красила визажист. Я попросила ее дать салфетку, но настояла на том, чтобы ее не выкидывать после одного использования, потому что она может еще пригодиться. Пока она вся не станет грязной, я ее не выкину», — рассказывает Бузова.
При этом знаменитость призналась: у нее страсть к красивой обуви. Дома у нее скопилась целая коллекция — 240 пар. Ольга пообещала устроить выставку, где подробно расскажет о каждой, потому что у каждой пары — своя история.