Пт, 27.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Экономия или скупость? Бузова призналась, что бережет грязные салфетки

Limon.ee
Экономия или скупость? Бузова призналась, что бережет грязные салфетки
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ольга Бузова
Ольга Бузова Фото: Vyacheslav Prokofyev

Экс-ведущая «Дома-2» не склонна к расточительности. Жизнь в небогатой семье научила Ольгу Безову экономить на вещах, пишет Popcornnews.

Сегодня мы знаем Ольгу Бузову как одну из самых успешных и высокооплачиваемых звезд отечественного шоу-бизнеса. Но так было не всегда. Уроженка Санкт-Петербурга выросла в обычной семье врача.

Накануне корреспондент PopCornNews встретился с исполнительницей на премии журнала MODA Topical, где она рассказала о своем непростом детстве.

«Я выросла в простой, неблагосостоятельной в плане материального достатка семье. Я всегда все донашивала за мамиными подружками, потому что они были высокие, красивые. И мне, поскольку уже была метр и 78 сантиметров в девятом классе, все это доставалось», — вспоминает знаменитость.

Хитмейкер хорошо помнит, как заработала свои первые деньги и половину суммы отдала маме.

«Я знаю, как тяжело эти деньги зарабатываются, потому что я их сама зарабатываю. Я знаю цену деньгам и какой ценой они достаются. Бесконечные перелеты, бессонные ночи, иногда не за те деньги, о которых пишут в СМИ», — делится знаменитость.

Ольга не раз заявляла: несмотря на россыпь бриллиантов, которые она, к слову, покупает себе сама, и шикарные курорты, где она часто отдыхает, особенно тратиться не любит. К жизни у нее экономный подход.

«Я вообще очень экономная. Даже в макияже. Меня сегодня красила визажист. Я попросила ее дать салфетку, но настояла на том, чтобы ее не выкидывать после одного использования, потому что она может еще пригодиться. Пока она вся не станет грязной, я ее не выкину», — рассказывает Бузова.

При этом знаменитость призналась: у нее страсть к красивой обуви. Дома у нее скопилась целая коллекция — 240 пар. Ольга пообещала устроить выставку, где подробно расскажет о каждой, потому что у каждой пары — своя история.

Ключевые слова
Наверх