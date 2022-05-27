Экономия или скупость? Бузова призналась, что бережет грязные салфетки

«Я вообще очень экономная. Даже в макияже. Меня сегодня красила визажист. Я попросила ее дать салфетку, но настояла на том, чтобы ее не выкидывать после одного использования, потому что она может еще пригодиться. Пока она вся не станет грязной, я ее не выкину», — рассказывает Бузова.