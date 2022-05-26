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Хлеб с вареньем и еще восемь пар продуктов, которые нельзя сочетать

Limon.ee
Хлеб с вареньем и еще восемь пар продуктов, которые нельзя сочетать
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Хлеб с вареньем. Иллюстративное фото
Хлеб с вареньем. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

«Лиза» рассказывает, почему нельзя есть батон с джемом, картошку с мясом и макароны с кетчупом.

При сочетании продуктов нужно учитывать не только вкус, но и влияние на здоровье в целом. Совмещение белков, жиров и углеводов в одном блюде требует от организма немало сил для переваривания.

Батон и варенье

Сладкая парочка — тяжелое испытание для поджелудочной железы. Оба продукта содержат быстрые углеводы, которые провоцируют увеличение сахара в крови.Организм сразу же начинает выделять много инсулина. Если употреблять такие бутерброды постоянно, то это приведет к развитию сахарного диабета II типа, ожирению и воспалению ЖКТ.

Какао с молоком

Напиток из какао-бобов содержит щавелевую кислоту, которая мешает усвоению кальция из молочных продуктов. Кроме того, эта кислота в большом количестве провоцирует развитие мочекаменной болезни, может свести на нет лечение от этого недуга.

Пиво и бургер

В пабах часто подают бургеры. Однако это не самый лучший вариант закуски к пиву. Жареный бекон, сочная котлета и алкоголь — это тройной удар по печени. Сначала она будет расщеплять токсин — пенный напиток, в это время жир от остальных продуктов отправится прямиком в кровь.
 
Картофель с мясом

Продукты с содержанием крахмала мешают усвоению белка. Сочетание мяса с картошкой, макаронами, белым рисом повышает уровень сахара в крови, перегружает пищеварительную систему, приводит к вздутию живота. Поэтому котлеты и стейки лучше есть с медленными углеводами (например, овсянкой или перловкой) или свежими овощами.

Свекла с майонезом

Сразу вспоминается знаменитый салат «Селедка под шубой». Так вот — вкусное и популярное блюдо нужно есть в меру. У вареной свеклы высокий гликемический индекс, сразу подскакивает уровень сахара в крови.А жирный соус дает нагрузку на печень.Хочешь снизить уровень вреда, тогда ешь корнеплод с куриными яйцами, сметаной и овощами.

Банан и молоко

Адепты здорового образа жизни, спортсмены часто сочетают эти два продукта, делают смузи, мороженое и другие десерты правильного питания. На самом деле молочный коктейль из сладкого фрукта вызывает повышенную выработку инсулина, вздутие, другие неприятные симптомы. По опасности это блюдо не лучше «Пепси» или «Фанты».

Чай с булочками

Чаепитие у бабушки с пирожками или булочками из дрожжевого тестаможет спровоцировать брожение в кишечнике, вздутие и метеоризм.В черном чае есть дубильные вещества, которые мешают усвоению витаминов группы В и минералов (например, железа) из хлеба. В качестве альтернативы можно попросить налить имбирный чай. Корнеплод ускоряет обмен веществ и помогает расщеплять жиры.

Макароны с сыром и кетчупом

Крахмал из пасты начинает перевариваться еще во рту благодаря ферменту птиалину. Щавелевая кислота из томатов полностью ликвидирует это вещество, мешая усвоению еды на начальном этапе. Молочный белок из сыра усугубляет ситуацию, дает дополнительную нагрузку на организм. Поэтому макароны лучше сочетать с зеленью: петрушкой, кинзой, базиликом.

Яйца и бекон

Глазунья с жареным беконом — классический завтрак. Не спорим, это блюдо из куриных яиц прекрасно насыщает. Но переваривание тандема жирных продуктов требует от пищеварительной системы немало затрат. Вместо ожидаемой бодрости получаем вялое и сонное настроение.Диетологи советуют сочетать яйца с томатами. Селен и витамин Е из желтка лучше усваивается в союзе с ликопином, которым богат красный овощ.

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