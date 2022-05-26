Хлеб с вареньем и еще восемь пар продуктов, которые нельзя сочетать

При сочетании продуктов нужно учитывать не только вкус, но и влияние на здоровье в целом. Совмещение белков, жиров и углеводов в одном блюде требует от организма немало сил для переваривания.

Батон и варенье

Сладкая парочка — тяжелое испытание для поджелудочной железы. Оба продукта содержат быстрые углеводы, которые провоцируют увеличение сахара в крови. Организм сразу же начинает выделять много инсулина . Если употреблять такие бутерброды постоянно, то это приведет к развитию сахарного диабета II типа, ожирению и воспалению ЖКТ.

Какао с молоком

Напиток из какао-бобов содержит щавелевую кислоту, которая мешает усвоению кальция из молочных продуктов. Кроме того, эта кислота в большом количестве провоцирует развитие мочекаменной болезни, может свести на нет лечение от этого недуга.

Пиво и бургер

В пабах часто подают бургеры. Однако это не самый лучший вариант закуски к пиву. Жареный бекон, сочная котлета и алкоголь — это тройной удар по печени. Сначала она будет расщеплять токсин — пенный напиток, в это время жир от остальных продуктов отправится прямиком в кровь.

Картофель с мясом