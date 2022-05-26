Хлеб с вареньем и еще восемь пар продуктов, которые нельзя сочетать
При сочетании продуктов нужно учитывать не только вкус, но и влияние на здоровье в целом. Совмещение белков, жиров и углеводов в одном блюде требует от организма немало сил для переваривания.
Батон и варенье
Сладкая парочка — тяжелое испытание для поджелудочной железы. Оба продукта содержат быстрые углеводы, которые провоцируют увеличение сахара в крови.
Напиток из какао-бобов содержит щавелевую кислоту, которая мешает усвоению кальция из молочных продуктов. Кроме того, эта кислота в большом количестве провоцирует развитие мочекаменной болезни, может свести на нет лечение от этого недуга.
Пиво и бургер
Продукты с содержанием крахмала мешают усвоению белка. Сочетание мяса с картошкой, макаронами, белым рисом повышает уровень сахара в крови, перегружает пищеварительную систему, приводит к вздутию живота. Поэтому котлеты и стейки лучше есть с медленными углеводами (например, овсянкой или перловкой) или свежими овощами.
Свекла с майонезом
Сразу вспоминается знаменитый салат «Селедка под шубой». Так вот — вкусное и популярное блюдо нужно есть в меру. У вареной свеклы высокий гликемический индекс, сразу подскакивает уровень сахара в крови.
Банан и молоко
Адепты здорового образа жизни, спортсмены часто сочетают эти два продукта, делают смузи, мороженое и другие десерты правильного питания. На самом деле молочный коктейль из сладкого фрукта вызывает повышенную выработку инсулина, вздутие, другие неприятные симптомы. По опасности это блюдо не лучше «Пепси» или «Фанты».
Чай с булочками
Чаепитие у бабушки с пирожками или булочками из дрожжевого теста
Макароны с сыром и кетчупом
Крахмал из пасты начинает перевариваться еще во рту благодаря ферменту птиалину. Щавелевая кислота из томатов полностью ликвидирует это вещество, мешая усвоению еды на начальном этапе. Молочный белок из сыра усугубляет ситуацию, дает дополнительную нагрузку на организм. Поэтому макароны лучше сочетать с зеленью: петрушкой, кинзой, базиликом.
Яйца и бекон
Глазунья с жареным беконом — классический завтрак. Не спорим, это блюдо из куриных яиц прекрасно насыщает. Но переваривание тандема жирных продуктов требует от пищеварительной системы немало затрат. Вместо ожидаемой бодрости получаем вялое и сонное настроение.