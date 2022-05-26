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ОШИБКА? ⟩ Купите продукты в Grossi - получите свиную голову в подарок

Олег Гросс: это не шутка!
Хевели Туйск Limon.ee
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Купите продукты в Grossi - получите свиную голову в подарок
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Grossi toidukaubad
Grossi toidukaubad Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

В социальных сетях распространяется изображение рекламного плаката в продуктовом магазине Grossi. Пользователи думают, что это человеческая ошибка работников.

Рекламный плакат сети продуктовых магазинов Grossi Toidukaupad вызывает у людей замешательство. На плакате указано, что при желании вместе с покупкой можно получить свиную голову. Кампания действует до 29 мая.

Кампания сети продуктовых магазинов Grossi Toidukaupad
Кампания сети продуктовых магазинов Grossi Toidukaupad Фото: скриншот с Facebook

Однако такая кампания сбивает покупателей с толку и не кажется им реальной, многие думают, что это человеческая ошибка. Некоторые воспринимают это как шутку.

Elu24 позвонил Олегу Гроссу и выяснил, действительно ли они раздают свиные головы или это было ошибкой. «Здесь нет ничего смешного», — тут же разъяснил Гросс.

Получилось так, что свиных голов осталось много, в этом сезоне их уже не купят. Вместо того, чтобы их выбросить, сеть продуктовых магазинов решила поделиться ими с желающими.

«Просто так мы их не раздаем, нужно все же что-то купить», — уточнил Гросс.

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