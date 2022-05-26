ОШИБКА? ⟩ Купите продукты в Grossi - получите свиную голову в подарок

Рекламный плакат сети продуктовых магазинов Grossi Toidukaupad вызывает у людей замешательство. На плакате указано, что при желании вместе с покупкой можно получить свиную голову. Кампания действует до 29 мая.

Кампания сети продуктовых магазинов Grossi Toidukaupad Фото: скриншот с Facebook

Однако такая кампания сбивает покупателей с толку и не кажется им реальной, многие думают, что это человеческая ошибка. Некоторые воспринимают это как шутку.

Elu24 позвонил Олегу Гроссу и выяснил, действительно ли они раздают свиные головы или это было ошибкой. «Здесь нет ничего смешного», — тут же разъяснил Гросс.

Получилось так, что свиных голов осталось много, в этом сезоне их уже не купят. Вместо того, чтобы их выбросить, сеть продуктовых магазинов решила поделиться ими с желающими.