В социальных сетях распространяется изображение рекламного плаката в продуктовом магазине Grossi. Пользователи думают, что это человеческая ошибка работников.
ОШИБКА? ⟩ Купите продукты в Grossi - получите свиную голову в подарок
Рекламный плакат сети продуктовых магазинов Grossi Toidukaupad вызывает у людей замешательство. На плакате указано, что при желании вместе с покупкой можно получить свиную голову. Кампания действует до 29 мая.
Однако такая кампания сбивает покупателей с толку и не кажется им реальной, многие думают, что это человеческая ошибка. Некоторые воспринимают это как шутку.
Elu24 позвонил Олегу Гроссу и выяснил, действительно ли они раздают свиные головы или это было ошибкой. «Здесь нет ничего смешного», — тут же разъяснил Гросс.
Получилось так, что свиных голов осталось много, в этом сезоне их уже не купят. Вместо того, чтобы их выбросить, сеть продуктовых магазинов решила поделиться ими с желающими.
«Просто так мы их не раздаем, нужно все же что-то купить», — уточнил Гросс.