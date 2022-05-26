ФОТО ⟩ Официальный документ: Наргиз Закировой запрещен въезд в Россию до 2072 года

Теперь 51-летняя певица не сможет въехать в нашу страну до... 2072-го (к этому времени Наргиз может исполниться... 101 год, — прим. ред.). Такое постановление получил адвокат артистки Бахром Исмаилов. Он также подтвердил информацию о том, что Наргиз Закировой, имеющей гражданство США, пришлось вернуться в Узбекистан прямо из московского аэропорта Домодедово.

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», — подчеркнул адвокат Исмаилов.