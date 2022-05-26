Мать трехлетнего ребенка: незнакомая женщина в неадекватном состоянии столкнула меня на рельсы на глазах у дочери

«К настоящему моменту я более-менее успокоилась и могу рассказать, что с нами произошло», — начала свой пост Лийна.

Дело было в среду. «Сегодняшний чудесный день начался с того, что я со своим трехлетним ребенком отправилась по делам на электричке. Все было отлично, и, как всегда, поезд доставил маленькой девочке массу удовольствия», — начала она.

Закончив свои дела, они пошли на железнодорожную станцию ​​Рахумяэ. А когда уже стояли на перроне, к ним подошла женщина, которая, как показалось Лийне, была в неадекватном состоянии, поэтому Лийна с самого начала старалась держаться от нее подальше.

«Эта женщина встала перед нами и заговорила с нами по-русски. Я вежливо ответила, что прошу прощения, но действительно ее не понимаю. Всего на мгновенье я повернулась к ней спиной - и она столкнула меня с платформы. Да, вы верно прочитали! Она с силой толкнула меня на железнодорожные пути».

К счастью, Лийне удалось спрыгнуть и приземлилась на ноги, да и поезда, к счастью, еще не было: «Поверьте, гнев в глазах этого человека и эта ярость… Она бы толкнула меня и под поезд».

Нападавшая начала громко кричать, из-за чего трехлетняя девочка испытала полный шок и тоже закричала. «Я никогда в жизни не слышала, чтобы мой ребенок издавал такие звуки. Я выбралась на платформу, схватила ребенка на руки и побежала на другую платформу. Психопатка пошла за нами, начала меня бить, я еле смогла удержать ребенка на руках», - рассказывает Лийна.

Однако тот факт, что никто не пришел им на помощь, делает историю Лийны еще более печальной. «Наконец мы добрались до противоположной платформы, где были люди. Там были люди, которые все видели и ничего не делали. Я, честно говоря, больше ничему в этом мире не удивляюсь, — говорит разочарованная Лийна. — подошла электричка, и эта больная уехала. Мы с дочерью ждали свой поезд и плакали».

Elu24 обратился в полицию за комментариями. Ответил лейтенант полиции патрульной службы Ляэне-Харьюского отдела полиции Артур Гельвей: «Полиции известно об этой публикации, более подробные обстоятельства мы обязательно установим в ходе расследования. Если кто-то был свидетелем происшествия, просьба сообщить в полицию».