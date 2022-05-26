Четыре главных ошибки, которые все совершают при покупке и хранении продуктов

Не смотрим на срок годности

Цена продукта – не всегда показатель качества. Он может быть и дорогим, и дешевым. Первый важный момент при покупке – сроки годности. Особенно важно обращать на это внимание, если продукт продается по акции или по более низкой, чем в других магазинах, цене.

Производитель разрабатывает сроки годности в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями. Каждой группе продуктов соответствуют свои сроки, плюс добавляется резерв, в течение которого продукт может сохранять свои свойства и безопасность. Это делается на случай каких-то нестандартных условий, несоответствия температур хранения при транспортировке.

Например, для скоропортящихся продуктов при сроке годности 7 суток коэффициент резерва при исследовании срока годности составляет 1,5. Значит, этот продукт исследуется в течение 10 суток: если за это время он испортится, то срок годности устанавливают уже меньше 7 дней. Точно такой же коэффициент 1,5 дается на детские нескоропортящиеся продукты. На скоропортящуюся продукцию для детей до 3 лет этот коэффициент составляет 2.

Не выбрасываем просроченную муку и макароны

Казалось бы, что страшного, если у муки, крупы или макарон истек срок годности? С виду продукт не испортился. Крупы, макароны и мука содержат природные жиры, которые окисляются под воздействием воздуха. Окислительные процессы в жирах приводят к образованию активных радикалов. Если такие отрицательные радикалы попадают в наш организм, то, обладая повышенной биохимической активностью, способны атаковать клеточные мембраны различных тканей в нашем организме, оказывать угнетающее действие на иммунную систему и тем самым ускорять процессы старения, негативно воздействовать на другие органы.

Из круп быстрее всего окисляется пшено, которое приобретает горьковатый привкус. Макароны тоже имеют определенный процент жирности. Он указывается на пачке в разделе «Пищевая ценность». Обычно это 1-2 г жира на 100 г. Но, к примеру, в яичной вермишели жира больше. Значит, она прогоркнет быстрее обычных макарон.

Мука – продукт мелкоизмельченный, соответственно, контакт с кислородом воздуха там гораздо выше, чем в крупе. Поэтому мука тоже может прогоркать со временем. Если вы все же купили муку про запас, то хранить ее нужно в прохладном и сухом месте. При повышенной влажности в муке могут хорошо размножаться плесневые грибы.

Биохимические процессы окисления жиров происходят даже при отрицательных температурах. Поэтому замороженное мясо в морозилке может портиться. И тем быстрее, чем больше в нем жира. Постная говядина может храниться до 13 месяцев. А вот свинина даже в глубокой заморозке при -18 градусов – всего 6 месяцев.

Не знаем, с каких продуктов можно убрать плесень

С сыра и масла испорченную часть можно убрать, с хлеба или компота – нет. Если на сыре появилась не специфическая для него плесень, то рекомендуется обрезать испорченную часть на 3 см. А вот с плесенью на хлебе так лучше не делать. Такая экономия может быть вредной. Мы ведь замечаем только часть плесени на поверхности продукта. Грибной мицелий может развиваться внутри продукта, причем чем меньше его плотность, тем глубже. И что самое опасное – выделять микотоксины, которые действуют на организм даже в микроколичествах: негативно влияют на печень, почки, нервную систему. Если появилась плесень в продукте жидкой консистенции, например, в компоте, его надо однозначно выкидывать, без тени сомнений. Переработка тоже не поможет – микотоксины не разрушаются даже при кипячении.

Пожелтение на поверхности сливочного масла говорит о его окислительной порче – образовались те же самые отрицательные радикалы. Такой слой надо обязательно снять и не употреблять, перетапливать его тоже не стоит, так как повышенная температура только усилит окислительные процессы, пишет mail.ru.

Перебиваем аромат плохо пахнущего мяса специями