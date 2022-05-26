Фото беременной Нюши ужаснуло народ

Живот исполнительницы все рос и рос, семейство перебралось в Дубаи. Там будущая мама отдыхала и готовилась к родам. За несколько недель до появления малыша на свет звезда решила устроить красивую фотосессию на память о прекрасном периоде ожидания.

Артистка родила сына 14 декабря прошлого года. Только сейчас, почти полгода спустя, Нюша решилась опубликовать кадры с той самой пикантной фотосессии. на снимках певица позирует в белом купальнике, прикрыв грудь серым вязаным джемпером, пишет «ЕГ».

Под фото исполнительница поделилась своими соображениями насчет того, как справляться с переменами в жизни и правильно проживать их. Знаменитость сообщила, что после рождения наследника решила пройти три образовательных курса.

Однако внимание подписчиков привлекла вовсе не тяга артистки к новым знаниям, а огромных размеров живот, который она предъявила публике спустя почти полгода после родов. Некоторые даже решили, что Нюша беременна в третий раз.