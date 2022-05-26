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Фото беременной Нюши ужаснуло народ

Limon.ee
Фото беременной Нюши ужаснуло народ
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Нюша.
Нюша. Фото: Инстаграм

О второй беременности любимой исполнительницы поклонники узнали минувшим летом. Певица обнародовала новый клип, в котором позировала на камеру с округлившимся животом. Фанаты предполагали, что буквально через месяц у Симбы появится брат или сестра, но Нюша и не думала отправляться в роддом ни через месяц, ни через два.

Живот исполнительницы все рос и рос, семейство перебралось в Дубаи. Там будущая мама отдыхала и готовилась к родам. За несколько недель до появления малыша на свет звезда решила устроить красивую фотосессию на память о прекрасном периоде ожидания.

Артистка родила сына 14 декабря прошлого года. Только сейчас, почти полгода спустя, Нюша решилась опубликовать кадры с той самой пикантной фотосессии. на снимках певица позирует в белом купальнике, прикрыв грудь серым вязаным джемпером, пишет «ЕГ».

Под фото исполнительница поделилась своими соображениями насчет того, как справляться с переменами в жизни и правильно проживать их. Знаменитость сообщила, что после рождения наследника решила пройти три образовательных курса.

Однако внимание подписчиков привлекла вовсе не тяга артистки к новым знаниям, а огромных размеров живот, который она предъявила публике спустя почти полгода после родов. Некоторые даже решили, что Нюша беременна в третий раз.

«Зачем нужно такую фотку выставлять? Для чего?», «Не поняла, это вторая беременность, или третья уже?», «Послеродовая депрессия чтоли... все фотки о беременности выставляет», «Зачем пузо такое выставлять, это не круто, а пугает», - пишут в Сети.

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