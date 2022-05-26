Полуголая Ольга Серябкина прошлась по улице в бюстгальтере

Так, на видео Ольга дефилирует по улице в бюстгальтере, который явно маловат и не скрывает ее прелести. Голый живот и плечи Серябкина прикрыла пиджаком нараспашку, а дополняла фривольный образ мини юбка «на последних рубежах». Как оказалось, в таком виде Серябкина собралась на свой собственный концерт.