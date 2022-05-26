Полуголая Ольга Серябкина прошлась по улице в бюстгальтере
Полуголая Ольга Серябкина прошлась по улице в бюстгальтере
Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина удивила выложила в своем Telegram-канале пикантное фото. Певица изрядно удивила поклонников откровенным образом.
Так, на видео Ольга дефилирует по улице в бюстгальтере, который явно маловат и не скрывает ее прелести. Голый живот и плечи Серябкина прикрыла пиджаком нараспашку, а дополняла фривольный образ мини юбка «на последних рубежах». Как оказалось, в таком виде Серябкина собралась на свой собственный концерт.
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